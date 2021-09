Após uma grande corrida em Monza, a Fórmula 1 retoma as atividades da temporada 2021 neste fim de semana com o GP da Rússia em Sochi, uma pista em que até hoje somente uma equipe venceu: a Mercedes. E Lewis Hamilton deve fazer de tudo para que isso se mantenha.

Com o acidente na Itália, que permitiu uma impressionante vitória de Daniel Ricciardo e dobradinha da McLaren, Max Verstappen segue líder do Mundial com 226,5 pontos, mas tendo Hamilton em sua cola, a apenas cinco de distância.

Desde a estreia da etapa em Sochi, em 2014, apenas a Mercedes triunfou em solo russo, sendo quatro vitórias de Hamilton, duas de Valtteri Bottas e uma de Nico Rosberg, e isso pode ser um trunfo importante para a equipe alemã em sua luta para conquistar a oitava dobradinha consecutiva nos Mundiais de Pilotos e Construtores.

O final de semana em Sochi trará ainda as Fórmulas 2 e 3, que correm no mesmo final de semana pela primeira vez em 2021 após a F3 mudar o palco de sua última etapa de Austin para a Rússia por questões logísticas.

Na F2, Oscar Piastri ocupa a liderança com 149 pontos contra 134 de Guanyu Zhou, companheiro de equipe de Felipe Drugovich. Zhou, que vem ganhando força para a segunda vaga da Alfa Romeo em 2022, tem ainda três etapas (Sochi, Jeddah e Abu Dhabi) para reverter a classificação e buscar o título.

Já na F3, restam apenas 65 pontos em jogo para conhecermos o campeão de 2021, que será decidido neste fim de semana. Apenas dois pilotos seguem vivos na disputa: o líder é Dennis Hauger, da Prema, com 193, uma vantagem confortável para Jack Doohan, com 150.

Confira a programação do GP em Sochi, que terá Fórmula 2 e Fórmula 3 no mesmo final de semana, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 09h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 06h Bandsports Classificação Sábado 09h Band e Bandsports Corrida Domingo 09h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 10h25 Bandsports Corrida 1 Sábado 04h30 Bandsports Corrida 2 Sábado 10h45 Bandsports Corrida 3 Domingo 05h20 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 07h Bandsports Corrida 1 Sábado 02h35 Bandsports Corrida 2 Sábado 07h40 Bandsports Corrida 3 Domingo 03h55 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a corrida sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Documentário sobre SCHUMACHER na Netflix VALE A PENA? Confira os pontos altos e baixos do filme

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Caótico GP da Itália acirra ainda mais rivalidade Hamilton x Verstappen na F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: