Os acidentes entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na temporada de 2021 da Fórmula 1 farão com que Alexander Wurz, presidente da Associação de Pilotos da categoria, chame os dois para uma conversa. Os rivais pelo título colidiram nos GPs da Inglaterra e Itália, em batidas que trouxeram risco de vida aos dois e incendiaram os bastidores.

Segundo o austríaco, não há como evitar futuros toques na pista, mas acredita que uma mudança de postura durante as disputas de posição seja possível, principalmente pelo respeito que ambos tem um pelo outro.

"Haverá uma conversa", disse Wurz à Sky Sports F1. "Você tem que saber como tomar essas decisões. São pessoas e estavam com raiva porque tiveram más defesas [nas corridas citadas] e como as provas se desenvolveram. Nesses casos, ambos cederam à pressão e colidiram."

"Acho muito provável [que haja outro acidente], para ser sincero. Eles têm que marcar seu território. Esse é o esporte, esteja assistindo boxe, futebol, basquete... quando dois grandes se encontram, essas coisas acontecem", acrescentou.

Wurz também destacou a relação entre Verstappen e Hamilton quando não estão competindo nas pistas: "Falo com os dois e eles conversam e têm muito respeito um pelo outro, é bom ver isso. Por outro lado, nas corridas é um 'estamos aqui para lutar e ganhar o mundial'. É um dos títulos de maior prestígio que se pode ter no mundo dos esportes."

"Eles têm que batalhar, faz parte do jogo, com o respeito que precisam de sua própria equipe e seus próprios resultados. Não apenas por si mesmos, porque para terminar em primeiro você tem que terminar, então não pode se dar ao luxo de muitos acidentes", concluiu.

