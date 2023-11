Chegou a hora! Após uma semana de pausa, a Fórmula 1 volta a acelerar na estreia de uma das etapas mais aguardadas dos últimos anos (pelo menos para a categoria): o GP de Las Vegas.

Após mais de 40 anos, a F1 volta à "cidade do pecado", mas em condições bem distintas das duas passagens na década de 80: em vez de um circuito de kart no estacionamento do Caesars Palace (tanto que a prova era chamada GP do Caesars Palace), agora a F1 ganha a cidade, com um circuito de rua de mais de 6km de extensão, com 2km na Strip, a rua mais icônica de Vegas.

A Liberty Media vê o GP de Las Vegas como a pedra final para consolidar a popularidade da F1 nos EUA e, por isso, fez algo sem precedentes: assumiu o papel de promotora do evento, com investimentos estimados na casa dos 500 milhões de dólares (aproximadamente R$2,45 bilhões).

Se o hype construído pela F1 será convertido em um real espetáculo, isso veremos nos próximos dias. Mas, na verdade, o GP de Las Vegas já divide opiniões, com parte do público animado para a etapa e outra bastante cética.

Olhando para o campeonato, o GP de São Paulo ajudou Sergio Pérez a encaminhar o vice-campeonato de pilotos. Com Max Verstappen já campeão com 524 pontos, o mexicano tem 258 contra 226 de Lewis Hamilton. Tendo 32 pontos de vantagem com apenas 52 em jogo, está difícil para o heptacampeão reverter a situação nessa reta final.

Mas uma briga que está quente é a disputa pelo quarto lugar. Com o pódio em Interlagos, Fernando Alonso retomou o P4 no Mundial com 198 pontos, mas o espanhol é seguido bem de perto por Lando Norris (195) e Carlos Sainz (192).

Entre os Construtores, a Red Bull chegou aos 782 pontos, enquanto a briga pelo vice segue em aberto: a Mercedes tem 382 contra 362 da Ferrari.

Com a prova sendo realizada na noite de Las Vegas, as atividades acontecerão na madrugada brasileira, com a corrida marcada para às 03h da madrugada de sábado para domingo.

Confira os horários da Fórmula 1 em Las Vegas:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 01h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 05h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 01h30 Bandsports Classificação Sábado 05h Band e Bandsports GP de Las Vegas Domingo 03h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

