Carregar reprodutor de áudio

A hora chegou! Neste fim de semana, a Fórmula 1 abre oficialmente a temporada 2022 com o GP do Bahrein, pista que recebeu os testes de pré-temporada há poucos dias. Essa será a estreia oficial da nova geração de carros, além de finalmente vermos qual é a real ordem de forças do grid de 2022.

Após muitas dúvidas nos testes do Bahrein, a partir desta sexta-feira saberemos de fato quais equipes estavam escondendo o jogo, quais têm problemas para resolver e quem vai lutar por vitórias neste começo de campeonato ou não.

Os indícios dos testes apontam que Red Bull e Ferrari são as equipes a serem batidas mas, apesar dos discursos pessimistas de Lewis Hamilton, George Russell e Toto Wolff, ainda não dá para descartar a Mercedes da disputa.

Já o pelotão do meio promete novamente uma batalha intensa, com McLaren, AlphaTauri, Alpine e Aston Martin, enquanto seguimos tentando entender onde que Williams, Alfa Romeo e Haas se encaixam em meio a tudo isso: se conseguem se aproximar dos times da frente ou se seguem formando um pelotão próprio no fundo.

Segundo a previsão do tempo, o clima no circuito do Sakhir não deve ser dos piores, com a maior temperatura do final de semana sendo 27º no sábado e no domingo e mínimas que não passam dos 18º. Mas um fator importante que é preciso ficar de olho durante a semana, analisando sua evolução é a condição do vento, já que tempestades de areia podem atrapalhar a visibilidade e a situação da pista.

Felipe Drugovich, MP Motorsport Photo by: Formula Motorsport Ltd

O fim de semana no Bahrein terá programação cheia, com as Fórmulas 2 e 3 abrindo também suas temporadas de 2022. Após um formato que não caiu no gosto do público, pilotos e equipes no ano passado, as principais categorias de acesso à F1 voltam ao modelo original, mas com algumas características de 2021.

Em vez de três corridas por fim de semana, voltam a ser duas, com um maior número de etapas no ano, para evitar grandes períodos de tempo de ociosidade na temporada. Na sexta, será realizada a classificação. No sábado, uma corrida, mantendo a inversão de parte do grid de largada, sendo oito posições na F2 e 12 na F3. No domingo a corrida principal, com a ordem do treino de sexta.

A F2 vem com um grid forte para 2022, incluindo o campeão da F3 Dennis Hauger, Jack Doohan, Liam Lawson, Théo Pourchaire e mais. O Brasil estará representado mais uma vez por Felipe Drugovich, agora de volta à equipe MP Motorsport e Enzo Fittipaldi, que segue na Charouz.

Já a F3 mistura nomes conhecidos do campeonato com novatos. Entre eles, temos Arthur Leclerc, Jak Crawford, Victor Martins, Franco Colapinto e mais. Caio Collet será o único representante brasileiro no grid, que segue na MP Motorsport.

Confira a programação do GP do Bahrein, que terá também as aberturas de temporada da Fórmula 2 e da Fórmula 3, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 09h Bandsports Classificação Sábado 12h Band e Bandsports Corrida Domingo 12h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 13h25 Bandsports Corrida 1 Sábado 13h40 Bandsports Corrida 2 Domingo 07h40 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 10h25 Bandsports Corrida 1 Sábado 06h45 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h45 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h Verstappen VOA, Ferrari se mantém forte, ALONSO 'fisga' P4, HAMILTON faz alerta e RED BULL se renova Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast - Boletim do terceiro dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music