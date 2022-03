F1: Brundle aponta equipe favorita para vencer GP do Bahrein; veja

Carregar reprodutor de áudio

Ex-piloto da Fórmula 1 e expert da categoria na Sky Sports, o britânico Martin Brundle apontou a Red Bull como equipe favorita para vencer o GP do Bahrein, que inaugura a temporada 2022 no próximo domingo em Sakhir.

“Não tenho dúvidas de que o pacote aerodinâmico da Red Bull deu um passo significativo”, disse Brundle. A afirmação do comentarista vem após os testes de pré-temporada no próprio Bahrein, onde Max Verstappen foi o mais rápido.

O piloto holandês da Red Bull 'desbancou' a concorrência sem grandes dificuldades no último dia de atividades em Sakhir, no sábado. O atual campeão da elite do esporte a motor mundial cravou a marca de 1min31s720 com os compostos C5, os mais macios da gama de pneus da Pirelli.

De todo modo, o competidor do time de energéticos disse não ter dado seu máximo. Já na Mercedes, campeã de construtores em 2021 e 'casa' do rival de Verstappen, o britânico Lewis Hamilton, afirmou não estar em condições de vencer no momento.

Também por isso, o colega de Brundle na Sky, Anthony Davidson, também aponta a equipe austríaca como favorita. Segundo ele, "a Red Bull mudou o jogo em termos de ritmo bruto, ritmo de longo prazo. Eles encontraram algo e parece muito bom”.

Sobre a Mercedes, o também ex-piloto britânico da F1 afirmou: “Ainda sinto que há mais nisso (porpoising, ou 'quicadas' do carro). Mas simplesmente não parece bom de pilotar e piora, pelos problemas de salto que eles têm."

Verstappen VOA, Ferrari se mantém forte, ALONSO 'fisga' P4, HAMILTON faz alerta e RED BULL se renova

