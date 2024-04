GP do Japão de F1: Horários e como assistir à etapa de Suzuka

Após um breve intervalo, a Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana, com mais uma visita a Suzuka para o GP do Japão, quarta etapa da temporada 2024.

Com a categoria buscando regionalizar o calendário como forma de reduzir seu impacto ambiental, o GP do Japão foi transferido do segundo para o primeiro semestre, também em uma tentativa de evitar as tempestades que afetaram a etapa ao longo dos anos. Porém, a F1 visita Suzuka no último mês da temporada de monções.

A previsão do tempo promete deixar tudo ainda mais desafiador para os pilotos. Na sexta-feira, a mínima prevista é de apenas sete graus, com máxima de 16. No sábado, 10 e 18 e, no domingo, 12 e 20. Há também chances de chuva para o domingo de corrida, na casa de 60%.

Após o abandono de Max Verstappen na Austrália, o campeonato chega ao Japão com um "clima" mais animado. O holandês segue na liderança do Mundial com 51 pontos, mas vê outros pilotos mais próximos: Charles Leclerc é o segundo com 47 contra 46 de Sergio Pérez e 40 de Carlos Sainz.

Confira a programação do GP do Japão, quarta etapa da temporada 2024, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 03h Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 03h Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 02h Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

