GP do Japão de F1: Horários e como assistir à etapa de Suzuka

A saga da Fórmula 1 pela Ásia continua neste fim de semana! Logo após uma etapa movimentada pelas ruas de Singapura, a principal categoria do automobilismo mundial vai a um dos palcos mais tradicionais do esporte, Suzuka, para mais uma edição do GP do Japão.

A 16ª etapa da temporada 2023 vem carregada de expectativas após a performance ruim da Red Bull em Singapura, com Max Verstappen e Sergio Pérez sendo eliminados no Q2 da classificação e com o holandês sendo apenas o 5º na corrida. Para muitos no paddock, Suzuka representará uma volta ao normal para o time austríaco, que deve garantir o Mundial de Construtores.

Após a etapa de Singapura, Max Verstappen chegou a 374 pontos contra 223 de Sergio Pérez. Com 180, Lewis Hamilton é o novo terceiro colocado, ficando 10 à frente de Fernando Alonso. Já o vencedor da última etapa, Carlos Sainz, se consolidou como o quinto colocado, com 142.

Confira a programação do GP do Japão, 16ª etapa da F1 2023, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com foco na análise das atividades de pista.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 03h Bandsports Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 Bandsports Classificação Sábado 03h Band / Bandsports Corrida Domingo 02h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 07h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

SAINZ SEGURA NORRIS, RUSSELL BATE! Rico Penteado e Felipe Motta analisam Singapura

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #247 - Há espaço para Drugovich na F1 em 2024? E Norris na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: