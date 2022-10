Carregar reprodutor de áudio

Embora Max Verstappen tenha apenas 24 anos, ele já está em sua oitava temporada na Fórmula 1. Conquistou seu segundo título mundial consecutivo na categoria rainha este ano e o fez de maneira muito dominante. Por exemplo, quatro corridas pela frente, o contador já está em 12 vitórias e como resultado o piloto da Red Bull continua subindo em várias listas de recordes.

Com um contrato que vai até 2028, Verstappen ainda tem tempo suficiente para quebrar vários recordes, enquanto ele ainda terá apenas 31 anos quando seu contrato expirar. Tempo suficiente para caçar recordes, mas o consultor da Red Bull, Helmut Marko, duvida que os recordes sejam a motivação para Verstappen.

Marko até suspeita que o holandês poderia parar de correr na F1 mais cedo do que todos esperam e suspeitam. "Queremos ganhar mais títulos juntos, mas duvido que veremos Max continuar até que ele tenha quebrado todos os recordes", disse Marko ao Sport1 sobre os objetivos que a Red Bull ainda tem para a colaboração com Verstappen.

"Ele poderia fazer isso, mas ele também é o tipo de pessoa que arruma suas coisas e sai quando não tem mais vontade. Não importa o quanto você ofereça a ele, ele não vai ficar. E isso pode acontecer mais cedo do que todos nós pensamos."

Nos próximos anos, Verstappen ainda estará na Red Bull, equipe pela qual corre desde 2016. Desde então, Marko o comparou repetidamente a Ayrton Senna, algo que inicialmente não foi apreciado, mas que outros, segundo o austríaco, estão vendo agora.

"Max não precisa de uma fase de construção para estar no limite imediatamente. Ele pode acelerar a todo vapor imediatamente. Esse é apenas o incrível talento natural, que resulta em uma velocidade base excepcional", Marko chama a força de Verstappen. “"Além disso, ele tem um ótimo controle do carro, principalmente no limite, por isso o comparei com Ayrton Senna em seus primeiros anos", explicou Marko. "Meu bom amigo Gerhard Berger disse na época que isso era exagero, mas hoje ele não se opõe à comparação entre Max e Senna."

