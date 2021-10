A Fórmula 1 inicia neste final de semana sua tradicional passagem pelo continente americano, cancelada no ano passado por conta da pandemia da Covid-19. E o GP dos Estados Unidos será o primeiro de três eventos na região, abrindo a reta final da temporada 2021 com uma disputa que segue quente.

Com o segundo lugar na Turquia, Max Verstappen voltou à liderança do Mundial, aproveitando as condições adversas da pista para virar o jogo contra Lewis Hamilton, que segue bem próximo, apenas seis pontos atrás.

Mas Austin pode ser o ponto de uma nova virada no jogo, com a própria Red Bull acreditando que a pista americana deva favorecer os carros da Mercedes. Sem novas trocas de unidades de potência à vista, Hamilton e Verstappen devem ir com tudo para maximizar as oportunidades de pontuar.

Entre os construtores, a situação já é mais confortável para a Mercedes, que abre 33 em relação à Red Bull. O mesmo pode ser dito para Valtteri Bottas na luta pelo terceiro lugar entre os pilotos. Com a vitória na Turquia, o finlandês abre importantes 32 pontos de vantagem para Lando Norris, enquanto Sergio Pérez se encontra 42 atrás.

Diferentemente dos GPs anteriores, o final de semana em Austin não deve ter influência da chuva, com possibilidades que não chegam a 25% nos três dias, e o calor também não deve ser um fator tão preponderante, com máximas de 31º, 30º e 29º na sexta, sábado e domingo, de acordo com o portal Weather.com.

O final de semana em Austin traz ainda a etapa final da W Series, categoria composta apenas por pilotos mulheres que vem acompanhando a F1 ao longo de 2021. Com duas provas nos Estados Unidos e 50 pontos ainda em jogo, o campeonato chega à reta final pegando fogo, com Alice Powell e a atual campeã, Jamie Chadwick, empatadas com 109 pontos cada. No momento, Powell tem a vantagem por ter três vitórias no ano contra duas da compatriota.

Confira a programação do GP em Austin, que terá o final da W Series, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, que conta com mudanças nos horários devido ao fato da etapa ser realizada em um fuso atrás do de Brasília.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 13h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 17h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 05h Bandsports Treino Classificatório Sábado 18h Band e Bandsports Corrida Domingo 16h Band W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sábado 13h10 SporTV Corrida 1 Sábado 19h25 SporTV Corrida 2 Domingo 13h05 SporTV

