Apesar de uma suposta ilegalidade do motor Mercedes ter sido descartada pela FIA, a Red Bull ainda não acredita totalmente que a unidade de potência da rival esteja regular desde a melhora de seu rendimento no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, de acordo com informações da mídia alemã Auto Motor und Sport.

A equipe austríaca suspeita que a fabricante alemã teria encontrado uma maneira de resfriar o ar destinado ao plenum de seis cilindros e ignorando o sensor de temperatura mínima. O artigo 5.6.8 do regulamento técnico da F1 estabelece que "a temperatura do ar do plenum do motor deve ser mais de dez graus acima da ambiente".

Os comissários não encontraram anomalias, embora os técnicos da Red Bull tivessem dúvidas de que o componente da Mercedes, muito maior em comparação com a versão de 2020, permitiria uma passagem de ar que variasse de acordo com a vazão, pulando a leitura do sensor e trazendo um fluxo mais frio para baixas velocidades.

No entanto, para o chefe da equipe austríaca, Christian Horner, o aumento de rendimento só pode ser explicado por terem encontrado desempenho em alguma parte da unidade. Apesar da burlada no resfriamento ter sido descartada, os de Milton Keynes investigam outras áreas. De acordo com a Mercedes, apenas a confiabilidade foi melhorada ao longo da temporada.

As suspeitas se deram também pelo aumento de ritmo de Williams e McLaren, que utilizam os motores da fabricante, desde o GP da Hungria. Alguns pensam que ela liberaria mais potência no sábado e domingo, mas tudo segue sendo, ao que parece, apenas uma pressão da Red Bull sobre a FIA.

F1: Entenda como CALENDÁRIO de 2022 se tornou o mais INSANO e DESAFIADOR para equipes e pilotos

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?