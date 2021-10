Depois de dominar e era híbrida da Fórmula 1 desde seu começo em 2014, com alguma dificuldade antes do meio das temporadas de 2017 e 2018, a Mercedes enfrenta agora o seu campeonato mais desafiador. A Red Bull apresenta bom desempenho e chegou a ensaiar uma supremacia após os GPs na Áustria. No entanto, o chefe da equipe alemã Toto Wolff disse que eles não 'devem nada a ninguém'.

No momento, as rivais tem uma 'vitória' cada: Max Verstappen lidera o mundial de pilotos por seis pontos, enquanto a Mercedes está à frente nos construtores com 36 de vantagem, em um ano "divertido", segundo o mandatário de Brackley.

"Já se passaram sete anos que estabelecemos uma referência, está muito mais difícil em 2021 e sabemos o porquê", comentou Wolff à Sky Sports F1. "Da mesma forma, apreciamos a batalha. Estou muito ansioso para as próximas corridas, não parece nada difícil ou doloroso. As coisas vão acontecer como precisam, e é divertido."

"É a Fórmula 1, não estamos falando de política. Não temos nada a provar. Estabelecemos nossos recordes e queremos ampliá-los porque somos ambiciosos, mas podemos também gostar disso, pois temos o melhor emprego do mundo."

