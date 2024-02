Está chegando a hora! A partir desta quarta-feira, veremos os carros da temporada 2024 da Fórmula 1 acelerando oficialmente pela primeira vez no ano, com o início dos testes de pré-temporada no Bahrein.

A expectativa é de três dias muito movimentados na pista do Oriente Médio, e o Motorsport.com preparou um guia completo para você ficar por dentro de tudo do que deve acontecer no Bahrein.

Quando será a pré-temporada da F1?

Assim como no ano passado, a pré-temporada da F1 para 2024 terá duração de três dias, sendo realizada entre 21 e 23 de fevereiro.

Em cada dia, as equipes terão oito horas de tempo de pista, divididas em duas sessões com quatro horas cada. As atividades começam às 10h, horário local, com a primeira sessão indo até às 14h antes de uma pausa para o almoço, retornando às 15h e finalizando às 19h.

Com o fuso horário de seis horas para o Brasil, as atividades começam, no horário de Brasília, às 4h, seguindo até às 8h e retornando das 9h às 13h.

Onde será a pré-temporada da F1?

Assim como no ano passado, o palco dos testes de pré-temporada será o Circuito Internacional do Sakhir, no Bahrein, que sedia também o primeiro GP de 2024 já na semana seguinte, com a prova marcada para o sábado (02/03).

Onde assistir à pré-temporada da F1?

A F1TV, serviço de streaming oficial da F1, fará a transmissão completa das atividades da pré-temporada para os assinantes do pacote PRO, onde o assinante pode acompanhar as exibições ao vivo. A categoria promete ainda programas de análise, melhores momentos e mais conteúdos em sua plataforma.

A Band, emissora oficial da F1 no Brasil, confirmou que fará transmissões dos testes no canal a cabo Bandsports, mas ainda não divulgou a programação.

Quem pode participar da pré-temporada da F1?

As dez equipes e 20 pilotos do grid titular devem participar dos testes de pré-temporada. Tradicionalmente pilotos reservas e jovens talentos não integram as sessões, exceto em casos de força maior. Em 2023, a Aston Martin colocou Felipe Drugovich no carro devido ao acidente sofrido por Lance Stroll antes do início dos testes.

Já tivemos também em anos recentes casos em que as equipes perderam as sessões iniciais dos testes por motivos de força maior. Em 2022, um atraso no frete fez com que a Haas não estivesse presente na primeira manhã de pista no Bahrein, enquanto em 2019 a Wiliams perdeu o primeiro dia em Barcelona devido ao atraso no desenvolvimento do carro.

Em que devo prestar atenção na pré-temporada da F1?

Diferentemente de um fim de semana de corrida tradicional, os tempos de volta têm uma importância bem menor nos testes. As equipes usam esses três dias para estudarem a fundo os novos carros, buscando a correlação na pista em comparação ao que foi visto até então nos túneis de vento.

As voltas rápidas virão, sem dúvidas. Mas é difícil de comparar a performance das equipes já que não sabemos os programas que cada uma estará cumprindo, além da famosa incógnita da quantidade de combustível presente em cada carro.

Por isso, é melhor prestar atenção em dois fatores. Primeiro, os carros propriamente dito. Essa é a primeira vez que veremos eles na pista de fato, com as equipes não tendo mais como esconder as novidades. Para quem gosta do lado técnico do esporte, é um prato cheio!

Segundo: quilometragem. De nada adianta um carro rápido se ele não tem confiabilidade. Por isso, a quantidade de voltas percorridas ao longo da pré-temporada é um fator importante a ser levado em consideração, mas não pode ser tomado como o único indicativo de sucesso.

E o Motorsport?

O Motorsport.com Brasil não vai te deixar na mão! Nossa equipe fará uma cobertura completa, com todas as informações sobre o que rolar no Bahrein aqui no site e nas nossas redes sociais (veja a lista completa no final desta nota).

Além disso, nossas lives estão de volta! Nos três dias, assim que bater 13h, horário de Brasília, estaremos ao vivo em nosso canal no YouTube com uma análise completa das atividades no Bahrein. Não perca!

Rico Penteado e Felipe Motta comentam Hamilton na Ferrari

Watch: Rico Penteado e Felipe Motta comentam Hamilton na Ferrari

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #269 – O que esperar da pré-temporada 2024 da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: