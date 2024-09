Gulf Speed Festival: Celebrando um Ano de Sucesso da Gulf Oil no Brasil com Alex Albon, Música e Gastronomia

Em comemoração ao seu primeiro ano de operações no Brasil, a Gulf Oil está preparando um evento à altura de sua tradição no esporte a motor. O Gulf Speed Festival, marcado para o dia 29 de setembro, no Sambódromo do Anhembi, reunirá em São Paulo fãs de velocidade, música e gastronomia, e contará com o Motorsport.com como parceiro de mídia. Garanta já o seu ingresso clicando aqui!

O evento será uma grande oportunidade para os fãs do automobilismo, com destaque para a presença do piloto de Fórmula 1 Alex Albon, da Williams Racing. Ele guiará o carro com a icônica pintura “Bolder than Bold”, escolhida em um concurso global pelos fãs da Gulf e revelada originalmente no GP de Singapura de 2023.

Parceria marcante entre Gulf Oil e Williams Racing

A colaboração entre Gulf Oil e Williams Racing segue forte, entrando em seu segundo ano com diversas ativações de sucesso. No Gulf Speed Festival, essa aliança ganha mais uma grande celebração, com Albon pilotando o carro especial da Gulf como parte da comemoração do aniversário da marca no Brasil.

A Gulf Oil possui uma rica história no esporte a motor, sendo reconhecida por suas cores icônicas – o laranja e azul – e suas grandes conquistas, como a vitória em Le Mans. Com a parceria com a Williams Racing, a Gulf fortalece ainda mais sua presença na F1, e o festival é uma chance de trazer o público brasileiro para mais perto desse legado.

Experiências para toda a família

Os fãs que comparecerem ao Gulf Speed Festival poderão desfrutar de uma experiência completa. Simuladores de F1, atividades interativas e uma série de atrações musicais, como os shows da dupla sertaneja Israel & Rodolffo e dos DJs Dubdogz, fazem parte do pacote. O Motorsport.com estará presente para garantir que os melhores momentos sejam eternizados, trazendo entrevistas exclusivas, bastidores e toda a adrenalina do evento.

Além disso, o festival contará com exposições temáticas, ativações de marca e muitas surpresas que prometem engajar os participantes e proporcionar uma experiência única para os amantes da velocidade.

Gulf Oil Brasil: expansão e crescimento no mercado nacional

A celebração marca a rápida expansão da Gulf Oil no Brasil. Com a aquisição de uma fábrica em Iperó (SP) e a expansão da rede de postos de combustíveis da marca, a Gulf está cada vez mais presente no mercado brasileiro. Essa expansão reflete o compromisso da empresa em combinar inovação tecnológica com sua rica herança no setor automotivo.

O Gulf Speed Festival será o grande marco deste primeiro ano de operações no país e o Motorsport.com trará os destaques e momentos emocionantes para seu público.

Serviço:

- Evento: Gulf Speed Festival

- Data: 29 de setembro

- Local: Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, SP

- Atrações: Alex Albon (Williams F1), Israel & Rodolffo, Dubdogz e mais.

www.gulfoilbrasil.com.br