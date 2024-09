Embora esteja se aproximando lentamente de Max Verstappen no Mundial de Pilotos, Lando Norris segue insistindo que ainda é o piloto com "nada a perder" na briga pelo título da Fórmula 1 e, por isso, mantém o discurso de que o holandês segue sendo o favorito.

Ele chega ao GP de Singapura ainda 59 pontos atrás, o que significa que precisa superar o holandês em uma média de nove pontos por corrida nas sete provas restantes desta temporada.

Seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, tem apresentado uma melhor forma recentemente, vencendo em Baku na última etapa, enquanto Norris lutou contra a eliminação na Q1 para terminar em quarto lugar, uma posição à frente de Verstappen e com um ponto extra pela volta mais rápida.

Esse resultado para a McLaren fez com que ela assumisse a liderança da classificação de construtores e Norris, em mais de uma ocasião, destacou a Ferrari como sua principal concorrente nesse momento do campeonato em particular.

Mas em sua própria batalha pessoal com Verstappen, ele refutou a sugestão de que o título de pilotos é dele, já que a McLaren é atualmente o carro mais rápido do grid.

Norris apontou para o domínio do pacote da Red Bull no início da temporada, quando Verstappen venceu quatro das cinco primeiras corridas, uma sequência interrompida apenas por problemas na Austrália, e conquistou as sete primeiras pole positions para sublinhar que "eles estavam nos vencendo por margens maiores do que nós estamos vencendo".

"O título ainda é dele para perder, não meu [para vencer]. Ainda sou o único que não tem nada a perder no momento", disse ele. Se você voltar ao início do ano, a Red Bull ainda era dominante. Quero dizer, eles venceram as primeiras quatro ou cinco corridas do ano. Max fez as oito primeiras pole positions do ano e eles estavam nos vencendo por margens maiores do que nós estamos vencendo".

Lando Norris, Equipe McLaren F1 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Portanto, eles estão passando por um momento menos difícil do que o nosso no início do ano. Portanto, eles ainda estão mais na disputa do que nós estávamos no início do ano. Nós demos a volta por cima e, ao mesmo tempo, acredito firmemente que eles ainda podem dar a volta por cima rapidamente".

"Na verdade, só nos dois últimos é que eu diria que eles estiveram um pouco fora do ritmo, tanto na classificação quanto, provavelmente mais ainda, na própria corrida. Portanto, acho que as pessoas precisam olhar mais especificamente para as coisas que são óbvias e que estão à frente delas e não fazer julgamentos ou coisas gerais".

Norris venceu duas vezes este ano, sua primeira vitória na F1 em Miami, antes de receber a bandeira quadriculada no GP de Verstappen, em Zandvoort. Esses resultados colocaram Norris na luta pelo título nesta temporada e explicou a mudança em sua abordagem mental agora que sabe o que precisa alcançar para garantir o campeonato.

"A coisa mais fácil é ver o quanto eu comemorei em Miami e o quanto eu comemorei em Zandvoort. Na verdade, não comemorei nada em Zandvoort, apenas bati o punho e dei alguns sorrisos, mas foi só isso", acrescentou.

"Se eu estivesse completamente fora do campeonato, provavelmente teria comemorado mais, mas, considerando que sei que isso significa algo para uma perspectiva maior, parecia uma coisa menor naquele dia e o significado disso".

FIA de olho na ASA da McLAREN e rivais CORNETAM; Alonso EXALTA BORTOLETO e Indy tem caso de FBI

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!