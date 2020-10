Há exatos 50 anos o Brasil conseguia a primeira de suas 101 vitórias na história da F1. A bordo de sua Lotus/Ford 72, Emerson Fittipaldi vencia o GP dos Estados Unidos, realizado em Watkins Glen.

O destino quis que o triunfo de Emerson, além do quarto lugar de Jacky Ickx, desse também o título ao seu companheiro, Jochen Rindt, morto poucas semanas antes em Monza, no que se tornou o primeiro título póstumo da F1.

Confira imagens da corrida

Galeria Lista Colin Chapman é abraçado por seus mecânicos após a vitória de Emerson Fittipaldi, garantindo o Campeonato Mundial para Jochen Rindt 1 / 8 Foto de: David Phipps Emerson Fittipaldi, Lotus 72C 2 / 8 Foto de: David Phipps Emerson Fittipaldi, Lotus 72C Ford 3 / 8 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi, Lotus 72C Ford 4 / 8 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi, Lotus 72C Ford 5 / 8 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi recebe troféu de sua primeira vitória na F1 6 / 8 Foto de: David Phipps Emerson Fittipaldi recebe troféu de sua primeira vitória na F1 7 / 8 Foto de: David Phipps Emerson Fittipaldi, Lotus 72C 8 / 8 Foto de: Sutton Motorsport Images

Emerson tinha apenas 23 anos e sua primeira vitória veio quando fazia apenas a sua quarta corrida na F1.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Felipe Motta, em recente Live no Instagram, ele relatou o que os jornais dos Estados Unidos relatavam na época, demonstrando total desconhecimento àquele jovem que vinha para se tornar um dos maiores vitoriosos da F1 e também daquele país.

“Quando eu estreei na F1, o pessoal me conhecia mais na Europa, nos Estados Unidos ainda não", disse Fittipaldi. "Em outubro, na minha quarta corrida, eu ganhei o GP dos EUA e saiu nos jornais aqui da época ‘Emerson Who?’, quem é esse Emerson que ganhou a corrida?", riu.

"Na época tinha um prêmio de US$ 20 mil, que era o maior dado a um vencedor de corrida da F1. Eu nunca tinha vindo aos Estados Unidos e depois da corrida eu fui a Nova York e fiquei em um hotelzinho pequeno, perto da Broadway."

"Cheguei no domingo à noite e deixei meu passaporte na recepção. No dia seguinte, de manhã, quando me devolveram o documento, me mostraram o New York Times, que na sessão de esportes estava escrito que eu tinha vencido a corrida e tinha ganhado os 20 mil. E eles imaginaram que eu estava com esse dinheiro lá.”

Fittipaldi voltaria a vencer em 1972, ano de seu primeiro título. No total, foram 14 vitórias na carreira, com 35 pódios e seis poles, além dos dois títulos mundiais, em 1972 e 1974, e dois vices, em 1973 e 1975.

Relembre todas as vitórias de brasileiros na F1

Galeria Lista A primeira vitória brasileira na F1 foi com Emerson Fittipaldi, no GP dos EUA, em Watkins Glen. 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Ele voltaria a vencer em 1972 por cinco vezes (Espanha, Bélgica, Grã-Bretanha, Áustria e Itália) 2 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1973 Emerson venceu na Argentina, no Brasil (foto) e Espanha. 3 / 22 Foto de: LAT Images Em 1974, Fittipaldi voltaria a vencer no Brasil, na Bélgica e Canadá. Em 1975, ele triunfou na Argentina e Grã-Bretanha, fechando seu ciclo. 4 / 22 Foto de: David Phipps Carlos Pace venceu uma vez em sua carreira na Fórmula 1, no GP do Brasil de 1975. 5 / 22 Foto de: LAT Images Além de Pace, que conquistou sua primeira vitória na carreira, Emerson Fittipaldi chegou em segundo, seguido de Jochen Mass, que conquistava pódio inédito. 6 / 22 Foto de: David Phipps Nelson Piquet venceu pela primeira vez no GP de Long Beach, em 1980. Naquele ano ele também triunfou na Holanda e Itália. No seguinte, triunfou na Argentina, San Marino e Alemanha. 7 / 22 Foto de: LAT Images Em 1982, Piquet venceu apenas no Canadá. No ano seguinte, ele ganhou no Brasil (foto), Itália e no GP da Europa disputado em Brands Hatch. 8 / 22 Foto de: LAT Images Em 1984, Piquet venceu no Canadá (foto) e Detroit. Em 1985 apenas na França. Em 1986, ele ganhou no Brasil, Alemanha, Hungria e Itália. Os mesmos países em que levou a melhor no ano seguinte, exceto Brasil. 9 / 22 Foto de: LAT Images Piquet voltaria a vencer apenas em 1990, no Japão e Austrália. O último triunfo do tricampeão foi no Canadá em 1991 (foto). 10 / 22 Foto de: LAT Images A primeira vitória de Ayrton Senna fpi no GP de Portugal de 1985 (foto). Naquele ano ele ainda venceu na Bélgica. Em 1986 ele ganhou na Espanha e em Detroit. 11 / 22 Foto de: LAT Images Ele voltaria a vencer na capital automotiva dos EUA em 1987, junto com sua primeira de Mônaco. 12 / 22 Foto de: LAT Images Em 1988, a consagração: triunfos em San Marino, Canadá, Detroit, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria, Bélgica e Japão (foto), local do primeiro título. Em 1989 mais seis vitórias: San Marino, Mônaco, México, Alemanha, Bélgica e Espanha. 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1990, mais seis: EUA, Mônaco, Canadá, Alemanha, Bélgica e Itália. No ano do tri, em 1991, Estados Unidos, Brasil (foto), San Marino, Mônaco, Hungria, Bélgica e Austrália. 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1992 mais três: Hungria, Mônaco e Itália. No ano seguinte, as últimas vitórias da carreira, no Brasil, no GP da Europa (Donington Park), Mônaco, Japão e Austrália. 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Rubens Barrichello venceu a primeira no GP da Alemanha em 2000, após sete anos sem ter um brasileiro no lugar mais alto do pódio. 16 / 22 Foto de: LAT Images Ele voltaria a vencer em 2002 no GP da Europa (Nurburgring), Hungria, Itália e Estados Unidos. Em 2003 triunfou na Grã-Bretanha e Japão. No ano seguinte ele ganhou na Itália e na China. 17 / 22 Foto de: LAT Images Fora da Ferrari, Barrichello voltou a ganhar pela Brawn GP em 2009, no GP da Europa em Valência... 18 / 22 Foto de: XPB Images E na Itália, a última vitória de um brasileiro na Fórmula 1. 19 / 22 Foto de: XPB Images A primeira vitória de Felipe Massa na F1 foi na Turquia, em 2006. No mesmo ano, ele ganharia pela primeira vez no Brasil... 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images ... com macacão verde e amarelo pela Ferrari. Em 2007, Massa venceu no Bahrein, na Espanha e Turquia. No ano seguinte, novas vitórias no Bahrein e Turquia, além da França, GP da Europa (Valência), Bélgica e... 21 / 22 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Brasil, prova em que esteva muito perto do título mundial. Este também foi o último triunfo de sua carreira. 22 / 22 Foto de: LAT Images

Emerson Fittipaldi: histórias de bastidores com os amigos e rivais da carreira na Fórmula 1

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?