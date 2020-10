Depois de um quase na Rússia, o dia chegou: Lewis Hamilton tem as mesmas 91 vitórias na Fórmula 1 que Michael Schumacher. O britânico não deu chance nenhuma aos rivais, se aproveitou do erro de Bottas nas primeiras voltas e venceu mais uma na temporada 2020, em um dia histórico para a categoria.

Após a corrida, Hamilton destacou a boa briga com Bottas na largada.

"Tivemos uma boa largada com Valtteri ao lado, e ambos saímos de traseira na primeira curva. Eu tentei dar o máximo de espaço para ele e aí ele ficou no meu ponto cego. Não conseguia vê-lo após isso".

"Eu fui para o lado de fora e ele deu o troco, fez um trabalho fantástico, eu fiquei impressionado porque foi muito bom".

"Depois disso, eu tentei ao máximo ficar próximo dele. Eu consegui manter meus pneus e via que os dele não estavam bons, esfarelando. Nas voltas seguintes eu dei o meu melhor e ele travou".

"Mas não foi uma prova fácil. As Red Bulls estavam rápidas. Max pilotou muito bem e ele teve chance na relargada, mas consegui sair bem, abrir uma boa vantagem e manter o ritmo até o fim. Temos uma briga séria em mãos".

Enquanto era entrevistado, Hamilton teve uma surpresa: Mick Schumacher, filho do heptcampeão, o presenteou com um dos capacetes de seu pai, emocionando o britânico.

"Cara, estou honrado. Não tenho nem palavras. Você cresce assistindo e idolatra alguém, em termos de qualidade e o que ele consegue fazer a cada ano, a cada corrida e semana com sua equipe. Eu me lembro de jogar com o Michael em um jogo chamado Grand Prix 2".

"Ver o domínio dele por tanto tempo, não acho que ninguém, especialmente eu, não imaginaria que eu chegaria neste lugar, perto de Michael em termos de recordes. É uma honra incrível. E vai levar um tempo para a ficha cair".

"Honestamente, só me toquei que havia igualado quando cheguei no pitlane. Eu não havia computado isso quando cruzei a linha, e não poderia ter feito isso sem essa equipe incrível. Todos dão o melhor para continuar evoluindo. Então, muito obrigado a todos".

Galeria Lista

