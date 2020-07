Lewis Hamilton tem grande chance de ter em 2020 um ano mágico em sua carreira, com a conquista do sétimo título mundial e com a quebra do recorde de vitórias de Michael Schumacher (86 a 91) na Fórmula 1.

Embora tenha talento incontestável e caminhe para ser considerado o maior de todos os tempos, o domínio já apresentado na atual temporada fez com que crescesse o debate sobre a hegemonia do britânico, uma vez que o grupo daqueles que acham que os feitos do hexacampeão se devem muito mais ao melhor equipamento da Mercedes, do que à inegável habilidade de Hamilton, cresceu.

Até mesmo no Brasil, onde Hamilton tem grande base de fãs - diferentemente do que acontecia com Schumacher, que sempre recebeu críticas pela postura e pela superioridade da Ferrari - a discussão nas redes sociais aumentou após o início de mais uma temporada dominante do piloto da Mercedes.

Um dado que, em tese, é menos importante, mas que demonstra como muitos encaram que Hamilton não "faz mais que a obrigação", é que nesta quarta-feira (22) completam-se dois anos da última vez em que o britânico foi eleito o "Piloto do Dia", premiação simbólica que é feita pela F1 através de voto popular.

Na ocasião, Hamilton vencia o prêmio de "Piloto do Dia" no Grande Prêmio da Alemanha, quando teve uma de suas atuações mais espetaculares da carreira. O piloto da Mercedes saiu da 14ª posição, por ter tido um problema hidráulico no final do Q1 no dia anterior, para a conquista de mais um triunfo, enquanto Sebastian Vettel batia, dava adeus à corrida e via suas chances pelo penta bastante reduzidas.

Os números do prêmio estão muito distantes da realidade dos resultados nas pistas.

O prêmio de Hamilton há dois anos foi apenas o sétimo do inglês em toda a história, da enquete introduzida em 2016 e que elege o melhor piloto de uma corrida por votação popular.

O recordista é Max Verstappen, com 25. Vettel, que sempre esteve na Ferrari nesse período, tem 16 troféus e é o segundo mais bem votado.

Desde 2016, Hamilton venceu incríveis 43 vezes e foi ao pódio em 66 ocasiões. Após o triunfo em Hockenheim em 2018, ele ganhou mais 20 vezes na F1 e subiu ao pódio em 28 etapas, todas elas sem parecer impressionar o público, que não o escolheu o melhor da prova.

Veja quem mais levou o prêmio de Piloto do Dia

