Melbourne - Michael Schumacher - 4 vitórias 1 / 35 Foto de: Ferrari Media Center O alemão heptacampeão estabeleceu seu recorde na pista australiana em 2004, quando venceu sua quarta prova no circuito, mas um conterrâneo seu ameaça roubar seu reinado...

Melbourne - Sebastian Vettel - 3 vitórias 2 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images O tetracampeão conquistou sua terceira vitória em 2018 e perdeu a oportunidade de igualar o recorde de Schumacher neste ano. Será que ele vai conseguir alcançar a marca nos próximos anos?

Sakhir - Sebastian Vettel - 4 triunfos 3 / 35 Foto de: XPB Images Com as vitórias de 2017 e 2018, Vettel igualou e superou o rival Lewis Hamilton para se isolar como maior vencedor no Bahrein.

Sakhir - Lewis Hamilton - 3 conquistas 4 / 35 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Em 2014 Hamilton superou o companheiro Nico Rosberg para iniciar sua arrancada na temporada em que conquistou seu segundo título. na ocasião, os pilotos tiveram intensa disputa pela liderança e a amizade entre eles ainda era forte, algo que mudaria no meio da temporada.

Xangai - Lewis Hamilton - 6 vitórias 5 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Na China o britânico da Mercedes é soberano. Pode demorar muitos anos para alguém igualar a marca do piloto que neste ano, venceu pela sexta vez a prova que também marcava a milésima corrida da história da F1.

Baku - 4 vencedores diferentes em 4 edições 6 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valteri Bottas venceu a prova de 2019 do Azerbaijão, mas isso não colocou o finlandês em posição de destaque no circuito. Nico Rosberg, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton foram os responsáveis por vencer nos anos anteriores.

Barcelona - Michael Schumacher - 6 triunfos 7 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1996 Schumacher acabou com as dúvidas de quem achava que ele não era merecedor da fama que conquistou com os títulos na Benetton. A bordo de uma Ferrari inconstante, Schumacher brilhou debaixo de forte chuva para superar os rivais da Williams e vencer pela primeira vez com a equipe italiana. Foi o segundo de seus 6 triunfos na pista espanhola.

Mônaco - Ayrton Senna - 6 vitórias 8 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images A marca de seis vitórias que pode demorar a ser batida, visto que entre os pilotos atuais o que mais venceu foi Hamilton, com 3 conquistas em Montecarlo. Mais impressionante e difícil de bater, serão as 5 vitórias consecutivas no Principado.

Montreal - Michael Schumacher - 7 vitórias 9 / 35 Foto de: Michael Kim O recorde de Schumacher parecia surreal quando o alemão se aposentou em 2006. No entanto, no ano seguinte à aposentadoria do heptacampeão um jovem piloto estreou na categoria e deu início a perseguição pelos recordes impossíveis...

Montreal - Lewis Hamilton - 7 conquistas 10 / 35 Foto de: XPB Images A primeira vitória da carreira de Lewis deu início a uma crise interna na McLaren pois o inglês ameaçou a liderança do recém contratado Fernando Alonso que chegava ao time com dois títulos e exigia tratamento preferencial em detrimento do estreante. Neste domingo, mais uma vitória do britânico o igualou a Schumacher no Canadá

Le Castelet - Alain Prost - 4 conquistas 11 / 35 Foto de: LAT Images Na pista francesa de Paul Ricard é o piloto prata da casa quem domina as estatístivas. A primeira vitória do francês no circuito foi a bordo de uma Renault em 1983.

Red Bull Ring (Spielberg) - Um empate triplo 12 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Mika Hakkinen foi o primeiro a alcançar a marca de duas vitórias na pista austríaca em 2000, mas o recorde não durou muito e Schumacher igualou a marca em 2003 (graças à marmelada com Barrichello em 2002). Nico Rosberg aumentou a igualdade, conquistando 2 triunfos após a pista retornar ao calendário da F1.

Silverstone - Alain Prost - 5 vitórias 13 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images Silverstone é uma das pistas mais antigas da F1 e Alain Prost estabeleceu na pista britânica o recorde de 5 triunfos em 1993. Naquele ano, Prost conseguiu outra façanha além do recorde: bateu Senna em uma prova com chuva. Mas o francês não reina sozinho na pista...

Silverstone - Lewis Hamilton - 5 conquistas 14 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images O inglês conquistou sua quinta vitória na terra natal e igualou Prost em 2017. Nesta temporada Hamilton terá a oportunidade de se isolar como maior vencedor da pista que recebeu a primeira prova de F1 da história.

Hockenheim - Michael Schumacher - 4 triunfos 15 / 35 Foto de: Brousseau Photo Com quatro vitórias em Hockenheim e 5 em Nurbugring, o alemão domina as estatísticas nas duas pistas alemãs que mais receberam provas de F1. Em Avus, o inglês Tony Brooks venceu a única prova já disputada na Alemanha fora dos dois circuitos lendários, em 1959.

Hockenheim - Lewis Hamilton - 3 vitórias 16 / 35 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Único piloto ativo que poderia igualar Schumacher em mais um recorde neste ano, Hamilton conquistou na pista alemã a vitória que lhe garantiu a virada no campeonato que lhe rendeu o quinto título mundial, em 2018 .

Budapeste - Lewis Hamilton - 8 triunfos 17 / 35 Foto de: XPB Images Recordista na pista desde 2016, quando superou as quatro vitórias de Schumacher, Hamilton teve em 2009 uma corrida especial na Hungria. Naquele ano, Brawn GP e Red Bull estavam dominando o campeonato enquanto McLaren e Ferrari tentavam correr atrás do prejuízo. Quando venceu em Hungaroring, Hamilton foi o primeiro a quebrar a hegemonia das duas equipes e devolver a McLaren ao degrau mais alto do pódio.

Spa - Michael Schumacher - 6 vitórias 18 / 35 Foto de: LAT Images A primeira corrida na carreira de Schumacher foi disputada em 1991 na Bélgica, mas um problema em sua Jordan fez o alemão abandonar a prova logo nas primeiras voltas. Pilotando sua primeira temporada completa pela Benetton em 1992, Schumacher desbandou Senna, Mansell e outros pilotos para vencer sua primeira corrida na F1. Até sua aposentadoria o alemão conquistaria mais 5 vitórias no circuito lendário.

Monza - Michael Schumacher - 5 triunfos 19 / 35 Foto de: Ferrari Media Center A prova de 2006 foi especial e emocional para Schumacher e para a Ferrari. Na mesma prova, Schumacher alcançou sua nonagésima vitória e a Ferrari chegou a marca de 190 triunfos na categoria. Para coroar o fim de semana, Schumacher anunciou aquele que seria sua primeira aposentadoria na Fórmula 1.

Monza - Lewis Hamilton - 5 vitórias 20 / 35 Foto de: Autodromo Nazionale Monza / Actualfoto / Alessio Morgese Em 2018 Hamilton igualou mais um recorde de Schumacher, vencendo pela quinta vez na casa dos rivais italianos, a quarta pela Mercedes.

Cingapura - Sebastian Vettel - 4 conquistas 21 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Apenas três pilotos venceram a corrida noturna em 10 edições. O espanhol Fernando Alonso venceu duas vezes na cidade estado, enquanto Vettel foi o primeiro a estabelecer o recorde de quatro vitórias, três com a Red Bull e uma com a Ferrari. Mas o alemão não reina sozinho na pista...

Cingapura - Lewis Hamilton - 4 vitórias 22 / 35 Foto de: LAT Images Com as vitórias de 2009, 2014, 2017 e 2018, Hamilton igualou Vettel no recorde da pista. Será que algum dos dois pilotos vai desempatar a disputa em 2019?

Sochi - Lewis Hamilton - 3 vitórias 23 / 35 Foto de: XPB Images Com 3 triunfos nas 5 edições da prova disputada na Russia, Hamilton forjou um novo reinado. Mas a coroa não veio sem uma polêmica: em 2018 Valteri Bottas liderou todo o fim de semana, mas como Hamilton disputava o título contra Vettel, a Mercedes ordenou a troca de posições, algo que o finlandês não gostou muito.

Suzuka - Michael Schumacher - 6 triunfos 24 / 35 Foto de: LAT Images Correr em outro fuso horário nunca foi problema para Schumacher. No Japão, o alemão é recordista absoluto e se Vettel ou Hamilton quiserem superá-lo, precisarão vencer mais três vezes na pista que consagrou vários campeões mundiais, como Senna e Hakkinen.

Austin - Lewis Hamilton - 5 vitórias 25 / 35 Foto de: XPB Images Hamilton já disse diversas vezes que gosta muito dos Estados Unidos, mas ninguém esperaria um domínio tão grande na pista do Texas quando ele venceu por lá pela primeira vez em 2012 com sua McLaren. Hamilton venceu cinco das sete provas já disputadas na pista americana.

México - empate quádruplo 26 / 35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen venceu as duas últimas provas na cidade mexicana e se a pista realmente sair do calendário o holandês não terá a chance de se estabelecer como o maior vencedor, pois assim como ele, Jim Clark, Alain Prost e Nigel Mansell já venceram duas vezes no circuito.

Interlagos - Michael Schumacher - 4 triunfos 27 / 35 Foto de: Wanderley Martins Michael Schumacher é o grande vencedor de Interlagos. O alemão venceu a prova paulistana em 1994, 1995, 2000 e 2002.

Interlagos - Sebastian Vettel - 3 vitórias 28 / 35 Foto de: XPB Images Outro alemão segue na cola de Schumacher e pode igualar o heptacampeão em breve. A pista brasileira foi palco do quarto título de Vettel e da despedida de Mark Webber em 2012. Somadas as vitórias por nação, os alemães levam pequena vantagem sobre os brasileiros: 9 da Alemanha x 7 do Brasil.

Yas Marina - Lewis Hamilton - 4 conquistas 29 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Com a vitória de 2018 o pentacampeão se isolou como maior vencedor na pista de Abu Dhabi. Mas seu grande rival segue colado...

Yas Marina - Sebastian Vettel - 3 vitórias 30 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images O alemão estabeleceu um recorde de três vitórias no circuito de Abu Dhabi, com as vitórias de 2009, 2010 e 2013 pela Red Bull. Na prova de 2010 Vettel conquistou seu primeiro título mundial ao vencer a prova desbancando Mark Webber e Fernando Alonso.

Jacarepaguá - Alain Prost - 5 triunfos 31 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images O francês, maior rival de Senna na F1, venceu cinco das dez provas disputadas no Rio de Janeiro. O recorde jamais será batido, já que a pista de Jacarepaguá foi destruída para a construção do parque olímpico do Rio.

Ímola - Michael Schumacher - 7 vitórias 32 / 35 Foto de: XPB Images O alemão se tornou o recordista de vitórias na pista de San Marino, onde Ayrton Senna sofreu o acidente que resultou em sua morte em 1994. Schumacher conseguiu seis vitórias pela Ferrari e uma pela Benetton.

Detroit - Ayrton Senna - 3 triunfos 33 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images O rei das ruas de Mônaco é também o rei das ruas de Detroit. Das sete provas disputadas na cidade americana, Senna participou de cinco. O aproveitamento do brasileiro no circuito foi de 60%, levando-se em conta suas três vitórias e dois abandonos

Istambul - Felipe Massa - 3 conquistas 34 / 35 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images O brasileiro venceu três edições consecutivas no circuito da Turquia, entre 2006 e 2008. Com a pista fora dos planos da Fórmula 1 desde 2012, o recorde de Massa deve permanecer para sempre. Felipe Massa, é o único piloto não campeão a deter o recorde de vitórias em uma pista da F1.