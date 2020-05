Imagina sua campainha tocar e, na porta, um caminhão de transportadora dizendo que precisa da sua ajuda para retirar a encomenda. E que a encomenda é um carro de Fórmula 1. Isso foi o que aconteceu com Kimi Raikkonen, o cara mais "frio" do paddock mas que, certamente, é capaz de sentir emoções.

E não era um carro qualquer. Se tratava da Ferrari SF71H, carro da temporada 2018, com o qual ele conquistou sua última vitória na F1, no GP dos Estados Unidos.

Essa vitória, a única dele no ano, interrompeu uma sequência de 113 provas e 5 anos sem vitórias, e o carro está descansando na garagem de Kimi junto de suas motos, como ele mostrou, todo orgulhoso, em seu Instagram, agradecendo a Ferrari.

Raikkonen segue como o último campeão mundial da equipe italiana. O finlandês venceu o título de 2007, em sua primeira temporada com o macacão vermelho. Anos depois, saiu temporariamente da F1 e, em sua volta, correu pela Lotus, antes de assinar novamente com a Ferrari em 2014.

Kimi ficou com a Ferrari até o final de 2018 e, nesse período, venceu apenas essa corrida em Austin.

O finlandês sempre teve um bom relacionamento com a Ferrari, que lhe abriu as portas para correr pela Alfa Romeo em 2019. Ele continua sendo o piloto mais velho e mais experiente do grid em 2020, e está a apenas 10 provas de igualar o número de GPs disputados de Rubens Barrichello, o atual recordista.

Ainda sobre recordes, e voltando a falar da vitória no GP dos Estados Unidos, ali ele bateu o recorde de maior intervalo entre a primeira e a última vitória de um piloto na F1. Desde a primeira, na Malásia 2003, transcorreram 294 GPs e um período de 15 anos e meio.

Kimi Raikkonen: 40 anos e 40 mitadas; relembre as pérolas do Homem de Gelo

Galeria Lista Também conhecido pela fama de beberrão, Raikkonen protagonizou uma cena 'lamentável' quando, completamente embriagado, caiu de cabeça pra baixo num barco. 1 / 40 Foto de: Reprodução Raikkonen estreou na F1 em 2001, pela Sauber. O então menino só tinha 23 corridas no 'cartel', o que gerou críticas de muitos pela inexperiência do piloto. Entretanto, Kimi chegou chegando na Austrália. O finlandês saiu na 13ª posição no grid e fez uma corrida conservadora, mas muito consistente, para terminar na sexta colocação, marcando um ponto em sua primeira prova (na época, apenas os seis primeiros pontuavam). Botou moral! 2 / 40 Foto de: LAT Images 2001 também teve uma das maiores "lendas" envolvendo Raikkonen nos bastidores da F1. Ele teria sido visto dormindo no motorhome 30 minutos antes de estrear em Melbourne. No programa Top Gear, Raikkonen confirmou a história - em partes. "Não foi no motorhome. Eu encontrei um lugar legal embaixo de uma mesa. É normal, sempre durmo antes das corridas, há um pouquinho de tempo. Eu gosto de dormir" 3 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Daí em diante, Raikkonen se afirmou na categoria e foi para a McLaren. No GP da Malásia de 2003, veio a primeira vitória e a consagração. Raikkonen largou na sétima posição e fechou a primeira volta em quarto. Dois giros depois, já era o segundo, e na 14ª volta, deixou Alonso para trás e tomou a ponta da corrida. O finlandês controlou bem a corrida e partiu para sua primeira vitória. 4 / 40 Foto de: LAT Images Em 2005, Kimi fez uma de suas maiores mitadas. Depois de largar em 17º no GP do Japão, o finlandês passou todo mundo para vencer em Suzuka. Grande atuação! E olha a alegria dele. 5 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images No ano seguinte, outro grande momento do Homem de Gelo. Sua McLaren quebrou (para variar) nas proximidades do túnel de Mônaco. Qualquer piloto voltaria para o paddock, mas ele foi direto para o iate tomar umas com os amigos. 6 / 40 Foto de: XPB Images O finlandês é uma lenda muito pelas emblemáticas entrevistas. Na mais marcante, foi questionado por Martin Brundle: "Kimi, você perdeu a apresentação do Pelé". Raikkonen respondeu: "Estava dando uma cagada". Foi no GP do Brasil de 2006. 7 / 40 Foto de: XPB Images A sequência não pára. Nos Estados Unidos, também em 2006, outro exemplo de simpatia. Repórter: "Qual sua expectativa para a corrida?". Kimi: "O que?". Repórter: "Como se sente?". Kimi: "Não te ouço. (ironizando)". Repórter: "Não faça brincadeira, o que você espera da corrida?". Kimi: "Que seja quente (deixando a entrevistadora no vácuo)." 8 / 40 Foto de: XPB Images Em 2007, depois de muito bater na trave com a pouco confiável McLaren, Raikkonen foi para a Ferrari e conquistou seu título meio que 'do nada'. Correndo por fora da briga entre Hamilton e Alonso, o Homem de Gelo superou a dupla de sua ex-equipe e foi campeão no GP do Brasil. Champanhe! 9 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images A equipe é sempre uma vítima frequente de Kimi pelo rádio. No GP da Malásia de 2009, o finlandês voltou a mostrar como é caloroso: “Não fale comigo no meio de uma curva!” 10 / 40 Foto de: XPB Images Na mesma etapa, Raikkonen protagonizou outra cena memorável. Uma chuva torrencial interrompeu a prova, que se tornou a quinta na história da F1 a ter sua pontuação reduzida pela metade, visto que não foi disputada em pelo menos 75% - os pilotos só fecharam 31 das 56 voltas previstas. Enquanto todos os competidores aguardavam no cockpit, as imagens oficiais mostraram o finlandês tomando um picolé nos boxes da Ferrari. 11 / 40 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Naquele ano, Raikkonen se encheu da F1 e largou a categoria. Foi para o Campeonato Mundial de Rali, como quem não se importa com nada. Típico do finlandês. Afinal, ele gosta de diversão. 12 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images No período fora da F1, Raikkonen também se aventurou na NASCAR, explorando o automobilismo norte-americano. 13 / 40 Foto de: LAT Images Raikkonen saiu, mas voltou à F1 em 2012. E em grande estilo: fazendo jus ao seu apreço pelos primórdios da categoria, assinou com a Lotus, que estava de volta ao grid do campeonato. 14 / 40 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Na primeira corrida em seu retorno, o Homem de Gelo já 'aprontou'. Em Melbourne, perguntou ao seu engenheiro via rádio: "por que recebo toda hora bandeira azul?". "É para os pilotos que estão atrás de você, Kimi", foi a resposta, citando os retardatários. 15 / 40 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images O fim de semana na Austrália foi pródigo em pérolas de Raikkonen. "Não vi muito nos últimos anos", disse ele, questionado sobre a F1 em coletiva. Depois, um repórter insistiu e quis saber por que o piloto quis retornar ao Mundial sendo que nem tinha vontade de assistir às corridas. "Tinha outras coisas para fazer, isso não significa que não goste do esporte, estou feliz. Estava ocupado com outras coisas". 16 / 40 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Kimi sempre disse que não tinha ídolos na categoria. Na mesma entrevista em Melbourne, ele afirmou que o cenário continuava o mesmo. "Ainda não tenho um! Claro que esperava bons resultados dos finlandeses, mas realmente não fazia diferença quem ganhasse". Quanta simpatia. 17 / 40 Foto de: XPB Images No começo de 2012, Raikkonen participou do programa Top Gear, na BBC e, questionado se havia mudado a preparação para voltar à F1, minimizou: "(treinamento) um pouco mais duro que o normal, deve ser OK". O entrevistador lhe perguntou se ele havia parado de beber. "Não", respondeu. 18 / 40 Foto de: XPB Images Na mesma entrevista, Raikkonen falou sobre o prazer em pilotar motos na neve. Mas será que o contrato dele com a Ferrari permitia a diversão na neve? "Eu não perguntava a eles. Era um contrato bem rígido, mas contanto que você não se machucasse, tudo bem". Antes do Natal de 2011, Kimi lesionou o punho direito justamente andando de moto na neve. Quebrou o braço? "Um pouco", respondeu. "Eu tinha um bom médico para consertar, então...". 19 / 40 Foto de: XPB Images Em outra entrevista antes da volta à F1, o finlandês negou que estivesse desmotivado em seu último ano de Ferrari: "não é falta de motivação se seu carro é uma m... e nem se você dirige no seu melhor nível consegue um bom resultado". Antes, o piloto havia se esquivado dos rumores que garantiam o seu retorno à F1 afirmando que com uma "m... de carro você não pode ganhar". 20 / 40 Foto de: XPB Images Em coletiva antes da etapa da Malásia de 2012, outra boa. Repórter: "Você tem interesse em treinar no simulador para melhorar seu entrosamento com o carro?". Kimi: "Não". 21 / 40 Foto de: XPB Images No GP de Mônaco de 2012, Raikkonen homenageou James Hunt na pintura de seu capacete. 22 / 40 Foto de: XPB Images Em 2012, questionado sobre um erro, Raikkonen brilhou. Repórter: "Kimi, o que aconteceu?". Kimi: "Eu rodei". Repórter: "Foi uma corrida desastrosa para você e para os outros...". Kimi: "Não me importo com o que aconteceu aos outros". 23 / 40 Foto de: Rainier Ehrhardt No fim de sua primeira temporada após a volta à F1, na última etapa, Raikkonen venceu de forma triunfal em Abu Dhabi. Note a cerveja na comemoração. 24 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Foi nesta corrida que ocorreu uma mítica comunicação no rádio. O engenheiro pediu reiteradamente para Kimi manter os pneus aquecidos durante safety car. Eis a resposta: “Sim, sim, sim, eu faço isso o tempo todo, eu sei o que estou fazendo, não precisa me lembrar disso o tempo todo.” 25 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images Foi também em Abu Dhabi-2012 que Raikkonen soltou outra pérola ao ser informado da diferença para Alonso: “Me deixe em paz, eu sei o que estou fazendo!”. 26 / 40 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images No pódio, mais simpatia durante a entrevista. Repórter: "Primeira vitória desde 2009, o que você sente?". Kimi: "Nada demais, na verdade". Repórter: "Dê detalhes para nós". Kimi: "Não tem muito pra dizer. Na última vez vocês cagaram para mim por eu não sorrir demais". 27 / 40 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images O GP do Brasil de 2012 também teve um dos erros clássicos de Raikkonen. Ele escapou antes da curva que antecede a reta principal e tentou voltar ao traçado por pistas auxiliares, mas errou o caminho e perdeu um tempão... 28 / 40 Foto de: XPB Images Na abertura da temporada 2013, Raikkonen voltou a vencer, para delírio dos fãs. 29 / 40 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images O ano de 2013 foi o último de Kimi na Lotus. Ele voltaria à Ferrari no ano seguinte. Questionado sobre a decisão, o finlandês deu uma bela patada. Repórter: "Como você analisa sua ida para a Ferrari?". Kimi: "Boa". Repórter: "Mesmo com todos esses problemas recentes?". Kimi: "Se não achasse bom não teria mudado". 30 / 40 Foto de: Sutton Motorsport Images No GP da Índia, outra pérola no rádio: “Não grita, filho da p***!” 31 / 40 Foto de: XPB Images Em Mônaco-2013, comentário elogioso quanto à aproximação de Sergio Pérez: "Aquele idiota...!" 32 / 40 Foto de: XPB Images Em 2014, voltou à Ferrari. Entretanto, nunca se importou em aprender a falar italiano porque "não gosta de estudar". 33 / 40 Foto de: XPB Images Em sua segunda passagem pela Ferrari, Kimi protagonizou várias pérolas, desde rádios até 'atropelamento'. Isso mesmo: certa vez, fugindo do assédio dos fãs no paddock, acabou atropelando uma criança. E obviamente não parou para dar autógrafo. 34 / 40 Foto de: XPB Images Mas Kimi também tem o coração grande. Depois de abandonar no GP da Espanha de 2017, um menino fã do finlandês caiu em prantos e foi flagrado pela transmissão. Após a prova, Raikkonen fez questão de receber o garoto no box da Ferrari. 35 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images A aversão à imprensa nunca foi segredo. Uma vez, ao lado de Vettel, admitiu que já fingiu estar doente para não ir a uma coletiva. 36 / 40 Foto de: Ferrari Media Center Também em 2017, antes do GP do Azerbaijão, Kimi deu uma bronca daquelas. Sem as luvas e o volante enquanto seu carro era preparado para sair do pitlane, o finlandês gritou para os mecânicos entregarem as ferramentas de trabalho. 37 / 40 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images No GP da Itália de 2018, Raikkonen chegou em segundo e subiu no pódio pela centésima vez na F1. 38 / 40 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Também em 2018, nos Estados Unidos, conquistou sua 21ª e última vitória na F1. 39 / 40 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Porre na festa de gala da FIA: após a temporada 2018, na festa de premiação da temporada, o 'Homem de Gelo' deu show ao fazer poucas e boas claramente bêbado 40 / 40 Foto de: FIA

