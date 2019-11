Lewis Hamilton começou o fim de semana que poderá lhe dar o sexto título mundial de F1 como manda o figurino. O piloto inglês foi o mais rápido do segundo treino livre para o GP dos Estados Unidos, e também da sexta-feira, ao cravar 1min33s232, pouco depois da metade da sessão desta tarde em Austin.

Charles Leclerc foi o segundo colocado, ficando atrás do rival da Mercedes por 0s301, seguido de Max Verstappen, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas e Alex Albon, na sexta posição, com as três principais equipes da F1 na frente.

O treino foi marcado também pelo acidente sem gravidade de Romain Grosjean, que saiu da curva 5 e bateu na barreira, trazendo a bandeira vermelha na sessão logo no início.

O Treino

Os pilotos de meio de pelotão dominaram a sessão nos primeiros 10 minutos, mas Leclerc, Bottas e Albon, com pneus médios, tomaram a frente logo depois, com o piloto da Ferrari no comando, com 1min34s742.

Romain Grosjean perdeu o controle de sua Haas entre as curvas 5 e 6 e acabou atingindo a barreira, mas sem gravidade. Mesmo assim, a bandeira vermelha foi acionada.

Cerca de cinco minutos depois, a pista foi liberada, os pilotos puderam voltar à ação e Verstappen tomou o segundo lugar, ficando a 0s280 do líder. Hamilton apareceu com 25 minutos de sessão, ficando com o terceiro lugar, mas de pneus duros.

Com quase meia hora, foi a vez de Antonio Giovinazzi rodar na curva 6, mas sem tocar nas barreiras, prejudicando ‘apenas’ seus pneus.

Ainda com o composto mais rígido, Hamilton melhorou sua marca, ficando a apenas 0s158 de Leclerc, no segundo posto, com 30 minutos de treino.

Restando 48 minutos, Vettel fez 1min33s890, tomando a ponta de seu companheiro de equipe, mas a resposta foi imediata, com 1min33s533. Ambos com compostos macios.

Mas Hamilton mostrou que não veio para brincadeiras, assumindo a liderança da sessão logo depois, com 1min33s232, mais de três décimos de diferença para a dupla da Ferrari. Verstappen aparecia na terceira posição mais tarde, a 0s315 do rival da Mercedes.

Assim como acontece tradicionalmente no 2º treino livre, o terço final foi dedicado à simulações de corrida e treinos de largada no pitlane, sem grandes mudanças na tabela de tempos, mas com Vettel e Daniil Kvyat rodando, sem grandes prejuízos.

Sendo assim, Hamilton foi o mais rápido do segundo treino livre e também da sexta-feira, com Leclerc em segundo, Verstappen em terceiro e Vettel, Bottas e Albon completando o top-6.

Neste sábado acontecem o terceiro treino livre, às 15h, e a classificação, às 18h, horários de Brasília.

Confira imagens da sexta-feira em Austin

