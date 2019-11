Ondulações na pista causam problemas no acelerador de Leclerc

Charles Leclerc sofreu um problema no pedal do acelerador em seu carro nos treinos de abertura do GP dos Estados Unidos desta sexta-feira, causado pelas ondulações do circuito de Austin.

O monegasco relatou uma suspeita de problema no motor no início do TL1 no Circuito das Américas, que a Ferrari disse que estava analisando e depois esclareceu que era um problema com o pedal do acelerador.

Vários pilotos reclamaram do quão instável o circuito de Austin se tornou, e as equipes estão cautelosas com isso, que poderá causar mais problemas ao longo do fim de semana, com o chefe, Mattia Binotto, alegando que os solavancos eram a causa do revés de Leclerc.

"São as ondulações, certamente", disse Binotto. "Dizer agora que isso não afetará a confiabilidade seria muito corajoso. Talvez mais tarde, durante o fim de semana afirmemos o contrário.”

"De fato, nesta manhã tivemos um pequeno inconveniente com Charles e acreditamos que foi um bump. Um pequeno problema."

"Portanto, isso precisa ser gerenciado, precisamos estar cientes e garantir que isso não afete o resultado.”

O piloto da McLaren, Carlos Sainz, rodou nos ‘esses’ também no TL1 e seu CEO, Zak Brown, disse que isso poderia "criar alguma emoção" na corrida.

"Não estou preocupado com a integridade do carro", acrescentou. "Mas poderia pegar um piloto ou dois durante corrida".

O chefe da Renault F1, Cyril Abiteboul, disse que não é apenas uma questão de confiabilidade, já que as equipes podem se proteger contra o pior dos problemas, adaptando suas configurações.

A vice-diretora da Williams, Claire Williams, disse que Nicholas Latifi, que participou da primeira sessão, estava relatando dificuldades significativas no início de volta, depois que a equipe de engenharia já havia identificado o problema.

"Foi provavelmente o maior bump que já experimentei em uma pista de corrida”, disse Latifi. “Na verdade, entrar na curva 2, o que é bastante fácil, tive um estalo enorme.”

Confira imagens da sexta-feira da F1 em Austin