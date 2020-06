Hamilton diz que ficou "dominado pela raiva" por eventos ocorridos nos EUA

Lewis Hamilton expressou seus pensamentos à luz dos contínuos confrontos entre manifestantes contra o racismo e as autoridades dos Estados Unidos - e diz que foi "dominado pela raiva".

A morte de George Floyd em Minneapolis, no dia 25 de maio, renovou o foco sobre o racismo de todas as formas, havendo protestos e confrontos violentos com as autoridades em muitas das principais cidades dos Estados Unidos.

No domingo, Hamilton usou as mídias sociais para desafiar “as maiores estrelas” e, especificamente, as pessoas do automobilismo para não ficarem caladas sobre a questão do racismo, o que gerou respostas positivas de muitos colegas pilotos e de sua própria equipe, a Mercedes. Hamilton tem sido amplamente elogiado por se manifestar.

Em um novo post de hoje, ele descreveu o quão emocionante esta semana foi para ele.

"A semana passada foi tão escura que não consegui segurar minhas emoções", escreveu ele. “Senti muita raiva, tristeza e descrença no que meus olhos viram.”

“Estou completamente tomado pela raiva ao ver esse flagrante desrespeito pela vida de nosso povo. A injustiça que estamos vendo nossos irmãos e irmãs enfrentarem em todo o mundo repetidamente é nojenta e DEVE parar.”

“Muitas pessoas parecem surpresas, mas para nós, infelizmente, não é surpreendente. Aqueles de nós negros, pardos ou intermediários a veem todos os dias e não devem ter a sensação de que nascemos culpados, não pertencemos ou tememos por nossas vidas com base na cor de nossa pele.”

“Will Smith disse que o racismo não está piorando, está sendo filmado. Só agora que o mundo está tão bem equipado com câmeras é que esse problema pode vir à tona de maneira tão grande.”

Ele continuou: “É somente quando há tumultos e gritos por justiça que os poderes, que estão desmoronando, percebem algo, mas a essa altura já é tarde demais e pouco foi feito.”

“Foram necessárias centenas de milhares de pessoas protestando e de prédios queimados para que as autoridades reagissem e decidissem prender Derek Chauvin por assassinato, e isso é triste.”

“Infelizmente, a América não é o único lugar onde o racismo vive e continuamos a falhar como humanos quando não podemos defender o que é certo. Por favor, não fique em silêncio, não importa a cor da sua pele.”

Hoje, a F1 observou em um post no Twitter que a organização está "com todos aqueles que lutam contra o racismo."

Uma breve declaração diz: “Estamos com você e com todas as pessoas na luta contra o racismo.”

“É um mal do qual nenhum esporte ou sociedade é verdadeiramente imune. E somente juntos podemos nos opor e erradicar. Juntos somos mais fortes."

