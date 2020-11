A EA Sports anunciou nesta semana que algumas celebridades estarão presentes em uma atualização do game FIFA 21, mais precisamente no modo VOLTA, uma espécie de futebol de rua.

Por mais inusitado que pareça, dois pilotos da F1 estarão disponíveis para quem quiser jogar: Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo.

Além deles, a novidade contará com o influenciador Fred do “Desimpedidos”, o jogador de futebol americano Patrick Mahomes, os jogadores da NBA Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid, a cantora Dua Lipa, Zinedine Zidane, Haaland (do Borussia Dortmund) e Mason Mount (do Chelsea).

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Leclerc pistola? Entenda por que o game F1 2020 incomodou tanto o piloto monegasco da Ferrari

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?