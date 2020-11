Sebastian Vettel espera que a Fórmula 1 abandone quaisquer planos de ter os novos pneus testados no Bahrein nesta sexta-feira, após expressar sua insatisfação com eles.

Como parte do esforço da Pirelli para revisar seus produtos para 2021, as versões de protótipo da nova especificação foram testadas por todos os pilotos durante os treinos no GP do Bahrain.

Mas com uma série de pilotos dizendo que não gostavam da borracha nova, Vettel juntou-se a eles alegando que sentia que estavam um passo atrás - e disse que esperava que fossem descartados.

“Eles não foram um passo à frente”, disse ele. “O oposto basicamente. Provavelmente valeu a pena tentar, mas espero não ver esses pneus novamente. Eles são muito piores em comparação com os que usamos atualmente. "

Questionado se isso significava que ele preferia manter as especificações atuais do pneu, que é de 2019, Vettel respondeu: “Se esse for a única opção para 2021, então com certeza, eu adoraria ficar com os pneus de 2019.”

“Acho que enquanto não tivermos um pneu que nos dê algo que o atual não dá, como menos superaquecimento ou uma melhor chance de lutarmos uns contra os outros, não devemos colocar um pneu diferente.”

“Este é pior, com certeza, e só vai piorar todos os problemas que já enfrentamos”.

Daniel Ricciardo da Renault disse que não entendia realmente o que a Pirelli estava tentando ganhar com as melhorias propostas.

"Eles eram um pouco lentos”, explicou. “Mas sim, para ser honesto, não tenho certeza no momento do que estamos tentando obter deles.”

“Eu sei que acho que estruturalmente eles estão tentando torná-lo um pouco mais seguro, com o que aconteceu em Silverstone, talvez. Mas sim, o pneu dianteiro parecia um pouco mais fraco, então há um pouco menos de aderência.”

