Christian Horner deu as boas-vindas ao apoio da Ferrari para o congelamento de motores da Fórmula 1 a partir de 2022, mas diz que um sistema deve estar em vigor para garantir que não cause desvantagens de desempenho.

A Red Bull está buscando um congelamento no desenvolvimento dos motores da F1 a partir do final do ano que vem, para que possa continuar a usar as unidades de potência da Honda após a saída do fabricante japonês da categoria.

A Ferrari havia dito anteriormente que era "firmemente contra" um congelamento no desenvolvimento do motor, mas revelou nesta sexta-feira que agora era a favor da mudança.

Isso veio após conversas recentes nas quais a Ferrari disse que apoiaria o congelamento se a F1 antecipasse a introdução da próxima geração de unidades de potência de 2026 para 2025.

Chefe da Red Bull, Horner chamou o apoio da Ferrari ao congelamento de "notícias positivas", sentindo que, com as novas unidades de potência a apenas alguns anos de distância, não fazia sentido manter os altos níveis de investimento.

"Acho que são notícias positivas para a Fórmula 1", disse Horner. “Acho que todos os fabricantes, todos os CEOs da indústria automotiva, todos eles reconhecem o investimento e o custo desses motores.”

"Particularmente com a nova tecnologia chegando para 2026, talvez 2025, não faz sentido continuar investindo centenas de milhões de dólares nesses motores."

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse na sexta-feira como parte de sua demonstração de apoio que é importante para a F1 garantir que um sistema esteja em vigor para garantir que qualquer congelamento seja atingido apenas quando o desempenho do motor convergir.

Horner repetiu os pensamentos de Binotto, dizendo que a FIA tinha que se certificar de que não gravou em pedra nenhuma grande diferença de desempenho entre os fabricantes de F1.

“Deve haver algum tipo de mecanismo que, se alguém perdeu desempenho, seja durante o inverno ou uma vez durante a temporada, seja capaz de corrigir isso”, disse Horner.

"Caso contrário, você estará em desvantagem. Mas do ponto de vista do custo, do nosso ponto de vista, é uma coisa muito positiva."

Ferrari se junta à Mercedes para apoiar os planos de congelamento do motor. A Renault disse anteriormente que era contra a proposta, mas Horner sentiu que fazia sentido agora ser a favor.

"Alguém poderia pensar que para a Renault também teria sido completamente lógico", disse Horner.”

"Vamos ver. É encorajador ouvir que a Ferrari está apoiando essa posição."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Show de Hamilton, batida de Albon e até invasão de cachorro no Bahrein, além das notícias da F1

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?