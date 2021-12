Em um GP da Arábia Saudita caótico em Jeddah, a Fórmula 1 segue pegando fogo! Lewis Hamilton conseguiu uma improvável vitória, com Max Verstappen em segundo. E com o heptacampeão ficando com o ponto da volta mais rápida, os dois líderes chegam a Abu Dhabi empatados.

Com isso, a matemática do título é a mais simples possível: será campeão quem chegar na frente em Abu Dhabi. Essa é a primeira vez desde 1974 que a F1 não vê um cenário desses. Na ocasião, Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni saíram do GP do Canadá com 52 pontos cada. Na final, em Watkins Glen, o brasileiro terminou em quarto enquanto o suíço ficou fora da zona de pontos, dando o bicampeonato a Fittipaldi.

Já nos construtores, a Mercedes está mais tranquila para conquistar o oitavo título consecutivo. Com o abandono de Pérez, a equipe alemã abre uma boa vantagem para a Red Bull com 44 pontos em jogo em Abu Dhabi.

Veja abaixo a situação do Mundial de Pilotos:

Confira a situação do Mundial de Construtores:

Pos Teams Points 1 Mercedes 587.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 43 25 41 - - 2 Red Bull Racing 559.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 33 31 18 - - 3 Ferrari 307.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 19 10 10 - - 4 McLaren 269 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 1 2 11 - - 5 Alpine 149 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 6 25 12 - - 6 AlphaTauri 120 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 6 - 8 - - 7 Aston Martin Racing 77 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - 9 - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - - 9 Alfa Romeo 13 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - - 2 - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

