A Red Bull Racing entrou na Fórmula 1 em 2005 depois que Dietrich Mateschitz, dono da empresa de bebidas energéticas, assumiu os ativos deixados pela Jaguar, após saída da montadora britânica do esporte no final de 2004.

A empresa austríaca estava ativa na elite do esporte a motor mundial havia vários anos como patrocinadora e acionista da Sauber, mas Mateschitz achava que era hora de criar sua própria equipe.

Ele comprou a propriedade da Jaguar, mudou o nome e deu a Christian Horner as chaves da fábrica e do 'negócio'. "Não tínhamos objetivos específicos, além de sermos os mais competitivos o mais rápido possível", disse o chefe ao Talking Bull Podcast: The 300 Club.

“Mateschitz é um apaixonado pelo automobilismo. Ele patrocinou equipes, foi acionista da Sauber, mas esta foi a primeira vez que ele mesmo possuiu e controlou uma equipe", seguiu o dirigente britânico.

"Ele nos encorajou a abraçar a filosofia da Red Bull: não tenha medo de quebrar a ordem estabelecida, fazer as coisas de forma diferente e se divertir", destacou Horner, homem-forte à frente do time de F1.

No início, porém, isso fez com que os rivais dificilmente os levassem a sério, e eles consideraram a Red Bull mais um 'golpe publicitário' do que um candidato a grandes resultados.

“Nossa reputação se devia ao fato de sempre tocarmos música alta e organizarmos todo tipo de atividades e baladas. Só nos levavam em conta porque todos queriam ingressos para a festa. Acho que é por isso que estávamos determinados a formar a melhor equipe possível."

A contratação do experiente e aclamado engenheiro Adrian Newey mudou a forma como os rivais os viam. O gênio do design conquistou títulos com a Williams e a McLaren, e sua chegada à Red Bull, em 2006, causou comoção no paddock.

“As pessoas começaram a nos levar a sério. Eles pensaram que, se o projetista de maior sucesso deixou a McLaren, que perdeu dois títulos devido a problemas de confiabilidade, se ele estava disposto a fazer essa mudança, deveria haver algo de bom lá [na Red Bull]."

A chegada de Newey fez com que a equipe deixasse de ser a melhor anfitriã de festas para uma máquina que venceu quatro campeonatos mundiais consecutivos entre 2010 e 2013. As festas continuaram, mas agora eles estavam comemorando os sucessos que estavam obtendo.

