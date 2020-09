Lewis Hamilton considera que Sebastian Vettel como piloto da Aston Martin para a temporada de Fórmula 1 de 2021 é a "direção ideal" para seu rival, que ele sente que pode impulsionar o desempenho da equipe.

O acordo de Vettel para se juntar à Racing Point, que será renomeada no ano que vem para Aston Martin, foi anunciado antes dos eventos do GP da Toscana, que começaram nesta quinta-feira.

O desenvolvimento significa que Sergio Pérez deixará a equipe onde corre desde 2014, quando operava em sua antiga iteração como Force India. O mexicano agora tem sua participação contínua na F1 incerta após o final da temporada atual.

Quando questionado sobre as notícias durante a coletiva de imprensa em Mugello, Hamilton disse: “Honestamente, achei que era a direção ideal que ele estava tomando. Então pensei que isso aconteceria.”

“Fiquei muito feliz em ouvir isso, porque essa equipe tem uma nova propriedade, já deu um grande passo à frente em seu desempenho e pode continuar a crescer”.

“Mas eu, pessoalmente, e talvez seja parcial, mas acredito que a experiência conta muito”.

“Ele obviamente passou por momentos difíceis na Ferrari, mas é tetracampeão mundial e poderia ajudar a conduzir essa equipe ainda mais em uma direção melhor, em termos de desenvolvimento de carros".

“Eu acho que você nunca deve tomar isso como garantido. É uma grande mudança da equipe”.

Hamilton também comentou sobre Pérez perdendo seu assento com a Racing Point, o que deveria continuar por mais dois anos após 2020.

Ele disse: “Claro, sinto muito pelo Sergio, ele é um ótimo piloto e tenho certeza, espero, que ele terá outras opções”.

A pista de Mugello deve sediar sua primeira corrida de F1 neste final de semana, depois de ganhar um lugar no calendário de 2020 enquanto o campeonato buscava uma maneira de manter a temporada, apesar da interrupção causada pela pandemia do coronavírus.

Hamilton brincou que, embora nunca tivesse ido à Toscana antes, ele "sempre quis vir para uma experiência de degustação de vinhos, mas nunca cheguei a fazer isso!" antes de explicar quais foram suas primeiras impressões da pista.

“Foi muito legal chegar aqui hoje”, disse Hamilton. “Só corri um pouco no simulador, então nunca estive na pista, mas quando cheguei hoje parecia que estava de volta aos dias do kart, quando costumava vir para a Itália e chegar a um novo circuito e aprender um novo circuito”.

“O jeito que as coisas são construídas aqui, acho que é um lugar lindo”.

