Hamilton recoloca Mercedes na frente na Bélgica; Vettel é último

Lewis Hamilton foi o mais rápido do terceiro treino livre para o GP da Bélgica de Fórmula 1 neste sábado, em Spa-Francorchamps. O atual campeão da categoria cravou 1min43s255, a melhor marca do fim de semana, superando Esteban Ocon que surpreendeu e foi o segundo colocado. Lando Norris foi o terceiro, também colocando um tempero diferente na sessão.

Quem continuou sofrendo é a Ferrari, que teve Sebastian Vettel na última colocação e Charles Leclerc em 17º. O monegasco reclamou muito do tráfego nos minutos finais do treino, quando todos foram à pista simulando classificação.

A sessão foi marcada pela ameaça da chuva, que apareceu, e de forma fraca, em poucos momentos, apesar das nuvens ameaçadoras. Mesmo assim, em nenhum momento a pista 'foi perdida'.

O Treino

A dupla da Haas foi a primeira a entrar na pista, logo quando a sessão começou, com Magnussen mais rápido que Grosjean.

Restando 45 minutos, a chuva fraca marcava presença em algumas partes do circuito, mas sem mudar o planejamento das equipes. Os pilotos voltaram para valer quase 10 minutos depois.

A realidade veio à tona com a dupla da Mercedes tomando a frente da tabela de tempos, com Bottas fazendo 1min43s813, seguido de Hamilton, a 0s609.

Quase na metade da sessão, Verstappen se colocou entre as Mercedes, ficando a apenas 0s083 do finlandês. Os três primeiros colocados haviam conseguido suas melhores marcas com pneus macios. A essa altura, a Ferrari continuava sofrendo, com Leclerc apenas em 12º e Vettel em 15º.

Após mais um longo período dos carros nos boxes, os pilotos voltaram para a simulação de classificação.

Esteban Ocon chegou ficar à frente, mas Hamilton acabou com a festa do francês, cravando 1min43s255, o melhor tempo do fim de semana até então.

Ninguém mais conseguiu chegar à ponta, então o representante da Renault conseguiu manter o segundo posto. Lando Norris foi outra surpresa, em terceiro.

A Ferrari decepcionou mais uma vez, com Vettel melhorando no final, mas ainda assim em último. Leclerc reclamou bastante do tráfego nos minutos finais e finalizou em 17º.

O treino de classificação para o GP da Bélgica acontece às 10h, horário de Brasília.

Resultado

