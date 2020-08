O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que os problemas de sua equipe para o GP da Bélgica não se resumem apenas à falta de velocidade em reta.

A equipe italiana teve uma sexta-feira e início de sábado extremamente difíceis em Spa-Francorchamps, com Sebastian Vettel amargando a última posição no TL3.

Enquanto a equipe esperava um momento difícil porque as longas retas de Spa foram definidas para expor seu déficit de potência, Binotto revelou que o principal fator que o prejudicou até agora foi a incapacidade de colocar seus pneus na janela de operação correta.

“Nós tivemos dificuldades para fazer os pneus funcionarem”, disse Binotto. “Falta aderência, tanto na frenagem como na aceleração. Não há desempenho geral no carro. Então, certamente os pilotos estão reclamando de aderência, aderência geral.”

“Acho que esse não é o potencial do nosso carro, e certamente não é a posição normal do nosso carro, se você comparar onde estamos no grid e a competitividade relativa com os outros.”

Ele acrescentou: “Acho que é a mesma situação em ambos os carros, então não é nada relacionado ao piloto. É realmente a maneira como configuramos o carro para encontrar a janela certa para os pneus.”

A Ferrari experimentou variar os níveis de downforce em seu carro durante a sexta-feira, para avaliar melhor se uma solução de alto arrasto ou baixo arrasto era mais competitiva.

Binotto disse que os problemas com os pneus dificultam qualquer conclusão sobre qual o melhor caminho a seguir, já que corre o risco de ser lento nas retas e nas curvas.

“Se você não encontrar as janelas certas nos pneus, não os está fazendo funcionar”, disse ele. “Certamente, se você não tem aderência, não é rápido no setor dois e, como consequência, é lento em todos os três setores.”

“Então, sim, há muito a fazer e tente resolver isso pelo resto do fim de semana.”

