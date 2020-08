F1: Hamilton vê Red Bull à frente da Mercedes na Bélgica

Lewis Hamilton acha que a Red Bull está à frente da Mercedes no GP da Bélgica, já que ele admitiu que sua equipe tinha trabalho a fazer após o primeiro dia de treinos.

Embora o campeão mundial tenha ficado atrás do companheiro de equipe Valtteri Bottas na primeira sessão em Spa-Francorchamps, ele foi apenas o terceiro mais rápido na segunda.

Max Verstappen terminou a sessão da tarde em primeiro lugar, com Daniel Ricciardo da Renault em segundo.

A performance dos carros deixou Hamilton convencido de que a Red Bull tem vantagem agora, com a Mercedes precisando encontrar algo durante a noite para se recuperar.

“Está muito próximo”, disse Hamilton. “Acho que os Red Bulls estão um pouco mais rápidos no momento. Mas mesmo Racing Point, acho que está perto e também o Daniel Ricardo está muito próximo.”

“Então isso torna tudo excitante. Temos muito trabalho a fazer, com certeza, mas não me sinto mal.”

Hamilton não está muito alarmado com a forma vista na sexta-feira, porém, ele acha que é natural que o grid se aproxime durante a temporada, dependendo do layout da pista.

“Acho que o carro vai de corrida a corrida, é apenas diferente”, disse ele. “Cada corrida que fazemos, alguns lugares estamos à frente, alguns lugares estamos atrás.”

“Como previ chegar neste fim de semana, estamos apenas na sétima corrida, o grid vai ficar cada vez mais próximo à medida que toda a F1 se desenvolve. Já está aparecendo neste fim de semana, pois parecemos estar próximos de todos.”

“E temos que entender por quê: se eles deram um passo à frente ou nós que demos um passo para trás? Ou é apenas o layout da pista ou nível de downforce? Quem sabe? Vamos trabalhar nisso. Mas estou animado para uma corrida interessante, com certeza.”

SEXTA-LIVRE: Surpreendente Verstappen, vergonhosa Ferrari e notícias sobre a saída da F1 da Globo

PODCAST: Na guerra de bastidores dos circuitos, qual é o calendário dos sonhos da F1?