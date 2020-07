Lewis Hamilton pode respirar aliviado. Os comissários da FIA interpretaram que ele não teve culpa por não ter desacelerado seu carro mesmo com o acionamento de bandeiras amarelas por causa do incidente com Valtteri Bottas.

O comunicado da FIA disse: "As imagens de vídeo confirmaram que havia bandeiras amarelas e painéis de luz verde ao mesmo tempo e, portanto, sinais conflitantes foram mostrados ao piloto. Levando isso em consideração, os comissários decidem não tomar nenhuma ação."

Hamilton também foi investigado sobre exceder os limites da pista na saída da curva 10. Neste caso, o piloto foi considerado culpado e a FIA eliminou o tempo de 1min13s061, mas, na prática, isso não alterou a ordem de largada do inglês, já que a marca que o colocou ao lado de Bottas na primeira fila foi de 1min02s951.

