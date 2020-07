Promotor do GP do Brasil de Fórmula 1, Tamas Rohonyi rebateu o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, que insinuou recentemente que a corrida de Interlagos deste ano deveria ser cancelada por causa da situação do coronavírus no País.

"A evolução da pandemia em São Paulo não é diferente do que ocorre na Inglaterra ou na Itália e pelas projeções certamente diminuirá até novembro. A organização do GP do Brasil acompanha a situação e mantém a comissão médica da FIA atualizada. As decisões saem de lá, e não de dirigentes de equipes", disse o dirigente húngaro ao jornal O Estado de S.Paulo.

"O único fator que justificaria o cancelamento de um evento seria um motivo de força maior, o que está fora do controle das partes envolvidas (F1 e organização do GP do Brasil)", argumentou Tamas Rohonyi.

De todo modo, a etapa de Interlagos ainda não foi confirmada pela F1 no calendário de 2020. Apenas as oito primeiras corridas do ano estão confirmadas: duas na Áustria, uma em Hungaroring, duas em Silverstone, uma em Barcelona, uma em Spa-Francorchamps e uma em Monza. As demais provas vão ser confirmadas nas próximas semanas, mas a direção da F1 pretende finalizar a temporada com um total de 15 a 18 corridas.

O circuito italiano de Mugello e a pista portuguesa de Portimão estão na briga para sediar um GP de F1. Sete GPs já foram cancelados: Austrália, Holanda, Mônaco, Azerbaijão, França, Singapura e Japão. Além de Brasil, Estados Unidos e México, as provas de Bahrein, Vietnã, China, Canadá, Rússia e Abu Dhabi estão com situação indefinida.

