Miguel Mariotti sai do sábado da Porsche Cup Brasil em Interlagos mais líder do que nunca na classe Sprint Challenge. O piloto garantiu sua terceira vitória em cinco corridas da temporada, demonstrando uma grande regularidade neste começo de ano.

Mas a vitória não veio fácil, com ele tomando uma ultrapassagem de Leonardo Herrmann no começo da prova e tomando pressão do rival até o fim.

“Na largada o Herrmann chegou a me ultrapassar, mas foi uma corrida muito boa da minha parte. Só ali na largada que ele me passou. Eu acho que ele estava com um pneu novo, eu estava com um pneu usado e com um lastro de 50kg, enquanto ele não estava carregando nada”.

“Então ali no início foi um pouco difícil aguentar a pressão dele, mas depois fomos fazendo um ritmo bom e conseguimos aumentar uma vantagem para administrar”.

Mariotti celebrou a regularidade “muito boa” neste começo de campeonato e projeta uma briga por bons pontos no domingo.

“[A regularidade] está sendo muito boa, somando sempre primeiro, segundo, muitos bons pontos para o campeonato, então vamos seguir e tentar manter essa regularidade ao decorrer da temporada”.

“Chegamos agora na metade, amanhã. Vamos largar amanhã em sexto e tentar buscar mais um pódio e mais bons pontos. Amanhã vai estar mais quente com a corrida mais cedo. Vamos ter que combater o calor”.

