A FIA lembrou Red Bull e Ferrari que sigam os protocolos de coronavírus da Fórmula 1 em todos os momentos, depois que Sebastian Vettel foi flagrado conversando com Christian Horner e Helmut Marko sem máscara na área da Red Bull neste sábado.

Fotos e vídeos de Vettel conversando com membros da Red Bull foram amplamente compartilhados nas redes sociais na manhã deste sábado, o que levou a um debate sobre se foi ou não uma violação das regras.

Sob os rígidos protocolos estabelecidos pela FIA, as equipes precisam estar separadas em suas próprias áreas e membros não podem entrar em contato com outros competidores.

As ações de Vettel, embora inocentes, são, em teoria, uma violação do Código de Conduta da F1, que todos os participantes do GP da Áustria tiveram que assinar.

Na sequência do que foi descoberto, a FIA escreveu aos chefes da Ferrari e da Red Bull para lembrá-los de que devem observar os protocolos rigorosos o tempo todo.

Embora o Código de Conduta da FIA esteja no Código Esportivo Internacional, não há multa ou punição esportiva por qualquer violação.

No entanto, o corpo diretivo deixou claro que quem não concordar em seguir o Código de Conduta não poderá participar.

"Nenhum indivíduo é obrigado a concordar em cumprir o código de Covid-19, e nenhum indivíduo será punido pela FIA por não fazer isso, mas qualquer indivíduo que não concordar em cumprir este código não terá acesso e não poderá participar de nenhum evento."

O fim de semana do GP da Áustria passou sem que nenhum caso positivo de coronavírus fosse detectado, apesar de 2 mil pessoas estarem presentes no Red Bull Ring e mais de 4 mil testes terem sido realizados até agora.

