Hamilton teve que recusar papel na sequência da franquia Top Gun

Lewis Hamilton, pentacampeão mundial de Fórmula 1, recebeu um convite para participar do filme Top Gun: Maverick. Entretanto, a atribulada agenda do britânico da Mercedes não permitiu a participação. O piloto, porém, afirmou que ainda quer estrelar em Hollywood.

Hamilton, nos últimos anos, desempenhou papéis especiais na franquia Cars e também no Zoolander 2. O papel na sequência de Top Gun promete ser maior do que suas aparições anteriores, mas ele foi forçado a recusar devido à falta de tempo em sua agenda agitada.

"Eu estava tentando participar do Top Gun porque sou um grande fã, mas não tive tempo de fazer nenhuma filmagem", disse o britânico em entrevista à ESPN, garantindo ter recebido a oportunidade de estrelar na produção.

Desde o início de 2018, Hamilton também explorou uma carreira paralela na moda com Tommy Hilfiger e também foi produtor executivo de The Game Changers - um documentário sobre atletas veganos estrelado por Arnold Schwarzenegger.

Além disso, o piloto da Mercedes revelou que tem um agente trabalhando por ele no ramo do cinema e que até mandou fitas de audição para tentar conseguir papéis em alguns filmes nos últimos anos.

"Eu quero isso. Fiz um teste para um filme há um tempo atrás. Também tive um desfile de moda em Paris, depois fui a um show... No final do dia, tive que gravar um vídeo para enviá-lo para Los Angeles - foi tão legal”, relatou Hamilton.

"Mas eu não consegui o papel. Acho que não havia como conseguir esse papel, eu sabia que não ia conseguir”, lamentou o piloto, que conquistou seu primeiro título mundial na F1 na temporada 2008, ainda pela McLaren.

Com um cronograma de 21 corridas por ano (que vai aumentar para 22 em 2020), além dos testes, aparições para patrocinadores e seus próprios compromissos pessoais, Hamilton admite que é improvável que ele consiga equilibrar o cinema com a F1.

"Eu definitivamente não tenho tempo para filmes [agora]", acrescentou. "Meu calendário está super pesado e estou tentando tirar dias para me dar algum tempo, para que eu possa ser o melhor possível aqui [na F1]”.

"No final do ano, você realmente quer relaxar. Eu tenho todo tipo de coisas para fazer. Sempre fico de olho no mais importante, que é a F1, porque isso permite que todas as outras coisas aconteçam”, ponderou.

Depois de dedicar sua vida à Fórmula 1, Hamilton também desconfia do nível de treinamento que precisaria para atingir um nível bom como ator. "Eu não sei se vou ser bom em filmes, mas vou tentar”, disse.

"Seja o que for, dominar um ofício que leva muito tempo e esforço. Mas entendo isso e aprecio isso. Quanto a fazer filmes, não sei se algum dia terei tempo para isso, porque as coisas da moda também vão demandar muito do meu tempo”.

Hamilton segue perseguição aos recordes de Schumacher na F1

O piloto britânico alcançou a marca de 82 vitórias na F1 com o triunfo no GP da Rússia. A cada etapa do campeonato, o que parecia impossível ganha corpo: a quebra do recorde de Michael Schumacher. Faltam nove vitórias para Hamilton empatar com o alemão. Veja galeria exclusiva do Motorsport.com que mostra quem destronou quem ao longo dos anos: