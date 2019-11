Renault decide não recorrer da desclassificação de GP do Japão

A Renault teve os resultados de Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg eliminados do GP do Japão após protesto da Racing Point. Sua rival alegou que a Renault estava usando um sistema ilegal de ajuste de balanço de freio em seu carro.

Após uma investigação dos comissários, verificou-se que o dispositivo usado pela Renault não violava nenhum dos regulamentos técnicos da F1. No entanto, foi visto que o sistema de controle viola as regras esportivas que declaram que um piloto deve guiar o carro sozinho e sem ajuda.

A Renault tinha até quinta-feira de manhã no México para decidir se recorreria da desclassificação, mas no final, optou por não levar o assunto adiante.

A equipe deixou claro que acredita que a punição aplicada foi excessiva, mas não queria perder mais tempo levando o assunto ao Tribunal Internacional de Apelação da FIA.

Uma declaração diz: "Lamentamos a decisão dos comissários e, em particular, a severidade da sanção aplicada. Em nossa opinião, a penalidade não é proporcional a qualquer benefício obtido pelos pilotos, especialmente quando usados ​​no contexto de um sistema totalmente legal e inovador.”

"Também é inconsistente com as sanções anteriores por violações semelhantes, como reconhecidas pelos comissários em sua decisão, mas expressas sem mais argumentos.”

"No entanto, como não temos novas evidências para trazer, além daquelas já produzidas para demonstrar a legalidade do nosso sistema, não desejamos investir mais tempo e esforço em um debate diante do Tribunal Internacional de Apelação sobre a apreciação subjetiva e, portanto, sanção, relacionada a um auxílio que reduz a carga de trabalho do piloto sem melhorar o desempenho do carro.”

"Decidimos, portanto, não recorrer da decisão dos comissários".

A Renault acrescentou que, apesar de seu sistema ser declarado ilegal, continuaria tentando ideias inovadoras para ter ganhos de desempenho.

"A Fórmula 1 sempre será uma arena para a busca incansável de melhorias para vantagem competitiva. É o que sempre fizemos e continuaremos a fazer, embora com processos internos mais fortes antes que soluções inovadoras sejam colocadas no caminho."

