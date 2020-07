Depois de liderar o primeiro treino livre para o GP da Áustria, que abre a temporada 2020 da Fórmula 1 neste fim de semana, Lewis Hamilton voltou a ser dominante e superou novamente o companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, para ser o mais rápido da segunda sessão prática.

O piloto britânico cravou o tempo de 1min04s304, superando o parceiro finlandês por quase dois décimos. Quem ficou em terceiro foi o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, apelidada neste ano de 'Mercedes rosa' por ter 'copiado' o projeto de 2020 das Flechas de Prata.

O quarto colocado foi o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. Quem completou o top-5 foi o australiano Daniel Ricciardo, da Renault. O britânico Lando Norris, da McLaren, foi o sexto mais rápido no Red Bull Ring.

Comprovando a força da Racing Point, o canadense Lance Stroll fechou a sessão no sétimo posto. Já o holandês Max Verstappen, que ficou em segundo com a Red Bull no TL1, foi o oitavo colocado na segunda prática do dia.

Charles Leclerc, piloto monegasco da Ferrari, foi o nono. Quem completou os dez primeiros na pista austríaca foi o espanhol Carlos Sainz, que ainda corre em 2020 pela McLaren mas será companheiro de Leclerc na Ferrari no ano que vem.

Resultados

