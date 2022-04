Carregar reprodutor de áudio

O próximo dia 1º de maio será repleto de homenagens a Ayrton Senna, piloto tricampeão mundial de Fórmula 1. Para relembrar os 28 anos do legado do ídolo brasileiro, a Senna Brands preparou diversas ações nas redes sociais durante todo o mês de maio.

Em paralelo, na noite deste domingo, haverá um tributo inédito ao piloto no Rio de Janeiro, em um célebre cartão postal da cidade: o Cristo Redentor. As cores do icônico capacete de Senna serão refletidas na imagem do Cristo, contribuindo para um cenário inesquecível na Cidade Maravilhosa.

A cidade de São Paulo também será palco de uma importante homenagem ao piloto, e diante de um público de milhares de pessoas: no Brasileirão, antes da bola rolar no jogo entre Corinthians e Fortaleza, 16h. O clube paulista é o time de coração de Senna e já realizou diversas ações homenageando o piloto.

E o mês de maio será especial para os fãs de Ayrton Senna nas redes sociais. Capacetes, troféus, macacão e até a McLaren de Ayrton Senna serão exibidos em formato inédito na página oficial piloto neste mês de maio. Serão 28 relíquias, sendo que todas elas pertencem ao piloto e foram escolhidas a dedo pela própria família do grande campeão.

A ação será no formato reels, com um item sendo exibido por dia nos mínimos detalhes, entre segunda-feira a sábado. Apenas em 1º de maio (domingo) haverá dois itens sendo apresentados. O primeiro vídeo entrará no ar às 10h da manhã.(confira lista abaixo).

“As homenagens em 1o de maio sempre são muito carinhosas e especiais para todos nós, pois mostram como segue presente o legado do Ayrton nestes 28 anos”, diz Bianca Senna, CEO de Senna Brands e sobrinha do piloto.

“De nossa parte, os fãs sempre pedem em nossas redes sociais para mostrarmos alguns itens pessoais dele e que fazem parte do nosso acervo. Trazer esse conteúdo nas redes sociais é uma forma de aproximar o nosso público das conquistas e da vida pessoal dele, então tenho certeza que o público vai curtir bastante ver esses detalhes em reels, um formato animado e que faz sucesso no Instagram”, conclui Bianca.

Outra importante ação neste primeiro de maio é que as páginas @oficialayrtonsenna e @sennabrand vão exibir um filtro inédito para ser usado no Instagram.

Os usuários poderão escolher a frase de Ayrton Senna que é mais representativa para eles entre várias frases randômicas que aparecem na tela. Senna Brands convida celebridades, fãs e todos que curtem Ayrton Senna a compartilharem as frases em seus perfis marcando os perfis @oficialayrtonsenna e @sennabrand.

Neste dia 1º de maio haverá um desconto especial de 15% nos produtos oficiais de Ayrton Senna na loja Senna Shop.

Confira a lista completa de relíquias de Ayrton Senna que estarão em destaque nas redes sociais do piloto em maio:

Boné Nacional

Troféu do GP do Brasil de 1991

Macacão escuderia Lotus 1985

Capacete 1988

Capa de revistas de 1980 - 1984

Cartão de visitas

Troféu de Campeão Pan-americano de kart em 1982

Caderneta escolar

Garrafa de champagne da vitória do GP do México 1991

Carteira Nacional de Habilitação

Troféu da primeira vitória no GP de Portugal de 1985

Selos sobre Ayrton Senna no Japão

Sapatilhas Diadora de 1989

Câmera fotográfica

Troféu da vitória no GP da Espanha de 1989

Frequencímetro

Capacete 1985

Óculos escuros

Troféu do GP do Brasil de 1993

Capa de revistas de 1990 – 1994

Quadro de caricatura

Macacão da McLaren

Pasta executiva

Troféu 100 Poles Lotus

Bíblia Sagrada

Balaclava

Luva usada em 1988

McLaren MP4/5B de 1990

