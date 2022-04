Carregar reprodutor de áudio

Mick Schumacher não acredita que o novo contrato de Carlos Sainz com a Ferrari na Fórmula 1 “mudará muito” para ele na Haas, dizendo que foi um “passo óbvio” da equipe.

A Ferrari anunciou em Ímola na semana passada que havia fechado um novo acordo de dois anos com Sainz, após um início bem-sucedido da equipe de Maranello.

Isso garante que a Scuderia terá uma formação de pilotos inalterada com Sainz e seu companheiro de equipe Charles Leclerc até pelo menos 2025, dando estabilidade à equipe.

Schumacher é atualmente o único membro da Academia de Pilotos da Ferrari no grid da F1, embarcando em sua segunda temporada com a Haas em 2022. O alemão também atua como um dos pilotos reserva da Ferrari.

De qualquer forma, Schumacher não acredita que o novo contrato de Sainz tem algum impacto sobre ele, focando na Haas, sua atual equipe.

"Acho que é o passo óbvio para a Ferrari", disse ele.

“Eles têm dois grandes pilotos, e Carlos obviamente teve uma ótima temporada no ano passado e também teve algumas corridas muito boas este ano."

“Então, ficou claro. Para mim, isso não muda muito, pois meu trabalho é fazer o meu melhor aqui agora."

“E é com a Haas neste momento.”

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que a equipe não considerou nenhum outro piloto para o lugar de Sainz e concordou com Schumacher de que era uma decisão "óbvia".

“Carlos foi muito bem no ano passado, ele se integrou à equipe, é um piloto muito forte”, disse Binotto.

“Acho que para nós, olhando para o futuro, tentando criar bases certas, era importante renovar naquele momento da temporada."

“Sabemos agora que a partir do final de 2024 podemos contar com uma formação fantástica. E isso não é mais uma distração para a equipe.”

O compatriota de Sainz, Fernando Alonso, ficou satisfeito ao ver o novo acordo anunciado, sugerindo que a equipe permaneça forte sob os novos regulamentos.

“[Estou] feliz por ele obviamente e pela Ferrari, acho que eles fizeram bem em continuar com ele depois de uma boa temporada no ano passado e um bom começo agora”, disse Alonso.

“Obviamente, eles têm o carro mais rápido agora. Então é bom ver Carlos naquele carro por mais alguns anos. E com esses novos regulamentos, eles devem permanecer com um pacote muito competitivo", concluiu.

