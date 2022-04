Carregar reprodutor de áudio

A pista do GP de Miami apresenta uma mistura de pedra calcária local e granito do estado da Geórgia que especialistas em asfalto acreditam fornecer uma superfície “inovadora” que irá corresponder as expectativas da FIA e da Fórmula 1 em termos de aderência e desgaste e para sua corrida inaugural no dia 8 de maio.

A empresa britânica Apex Circuit Design projetou o circuito de 5,40 km no sentido anti-horário - que circunda o Hard Rock Stadium - com um tempo de volta esperado de 1m35s e uma velocidade média de pouco menos de 217 km/h.

A pavimentação da pista exigiu 24.000 toneladas de asfalto, que foram dispostos em mais de 77.724 metros em três pistas para uma largura média de 1524 cm. O cronograma de construção teve que ser coreografado em torno de vários outros eventos do estádio, incluindo o final da temporada de futebol da NFL, um festival de música jazz e o torneio de tênis Miami Open.

“É claro que muita engenharia e análise foram direcionadas ao próprio asfalto”, disse o diretor de projeto da Apex, Sam Worthy. “A FIA exige que o asfalto desça pelo menos 60 dias antes do fim de semana de corrida. Nós atingimos isso, então vai estar bem curado antes da corrida acontecer."

“Estamos começando a ver o calcário agregado aparecer agora porque estamos tirando a camada superior agora. Você pode ver manchas brancas nele."

“Normalmente, o calcário é um agregado ruim para uso em pistas de F1: primeiro, é 'friável' e pode lascar e, segundo, polimento. Então você não costuma ter uma boa degradação dos pneus e a aderência é reduzida. Mas, no sul da Flórida, o agregado predominante é um calcário mais abrasivo."

“Nossos especialistas em asfalto, R3, analisaram o agregado local e disseram que não viram nada parecido em todo o mundo, pois é muito mais duro do que o esperado e resultará - com a mistura de 60% de granito extraído da Geórgia - na abrasividade adequada em nossa mistura asfáltica. R3 esteve envolvido de alguma forma com as pistas mais recentes da F1, então sua exposição a dados de outros locais nos dá uma boa referência."

“O que o R3 descobriu no sul da Flórida é que 'nosso' calcário é único porque tem um teor de sílica muito alto. Sua textura é como pequenos cacos de vidro, então, à medida que o próprio calcário se decompõe e se degrada."

“O granito foi trazido de trem da Geórgia e, portanto, nossa mistura é uma combinação inovadora de granito e calcário de origem local – não chega nem perto do que as pessoas pensavam que teríamos originalmente. Estamos muito satisfeitos com os resultados que obtivemos.”

Superfície de pista super plana

Worthy também explicou como a superfície super plana da pista foi alcançada apesar da falta de experiência na área local quando se tratava da qualidade de acabamento que a Apex exigia.

“Toda a equipe está muito orgulhosa do que alcançamos em termos de planicidade da pista”, disse ele. “Muito trabalho duro foi colocado nisso, porque, embora as construtoras locais fossem muito bons no que fazem com sua metodologia, sua tecnologia estava faltando – tínhamos preocupações com isso. Quando mencionamos quais eram as especificações da FIA para a colocação de asfalto, eles disseram 'é impossível deixá-lo tão liso'."

“Foi quando tivemos que encontrar construtoras que tivessem a tecnologia com a qual estamos familiarizados na Europa e em outras partes do mundo e que estivessem confiantes para nos fornecer o que precisávamos. Contamos com construtoras especializados para colocar o próprio asfalto, embora a camada de rocha de base e o subleito e os dois primeiros levantamentos estruturais do asfalto, fossem de empreiteiros locais. Após a conclusão dessas primeiras camadas de base, digitalizamos toda a pista com LIDAR, a fim de gerar uma malha 3D completa dessa superfície antes da fresagem e pavimentação final.”

A chave para concluir o processo foi contar com a experiência das construtoras, que garantiram o resultado.

“Trabalhamos com a Rifenburg Construction do norte do estado de Nova York, que é reconhecida e especialista no uso do controle eletrônico da Topcon para fresamento e pavimentação”, acrescentou Worthy. “Eles usaram microfresagem controlada por GPS para trazer a segunda camada de asfalto sobrecarregada para nossos padrões de projeto, levando nossos dados para suas máquinas. Essas máquinas de microfresamento usam dentes muito menores em seu processo de fresamento do que você normalmente veria para garantir uma precisão de milímetros."

“Fresamos uma superfície muito precisa que estava muito próxima de estar pronta para corrida, de modo que quando eles começassem o levantamento final [do asfalto], que tem uma polegada e meia de espessura, Rifenburg pudesse se concentrar apenas em torná-la suave e plana como eles estão fazendo. Assim, eles não precisaram se preocupar com mais nada como a inclinação transversal ou o dreno da vala, pois esses critérios já estavam na elevação perfeita necessária."

“Nós pavimentamos a camada final da superfície em 'escalão' [com três pavimentadoras funcionando simultaneamente para garantir uma longa vida útil para o asfalto], o número de pessoas de garantia e controle de qualidade envolvido, seguindo atrás de cada pavimentadora, foi realmente impressionante. A pavimentadora passava, com um caminhão despejando asfalto em um veículo, que tinha um motorista com dois ajudantes, e a pavimentadora contava com uma equipe de seis a oito pessoas."

“O grande número de pessoas e esforços que entraram neste processo final foi imenso. Era importante garantir que não houvesse solavancos entre as pistas de pavimentação ou nas costuras, eles fizeram um trabalho tão bom, que todas as pessoas que viram desde então fizeram comentários muito positivos.”

Última etapa do processo

Worthy explicou que há uma etapa final de preparação necessária para deixar toda a pista pronta para o fim de semana de F1: “Temos uma tarefa restante em relação à superfície asfáltica antes da corrida, trabalhando com a Roadgrip do Reino Unido; vamos texturizar a superfície com seu equipamento TrackJet patenteado para remover uniformemente o betume da superfície e abrir a superfície para a macrotextura desejada exigida pela F1."

“Este trabalho será um exercício anual; para o Ano 1 é mais agressivo, pois estamos preparando o asfalto para sua primeira corrida. Nos próximos anos, será exigido a limpeza da pista como é o caso do local da F1 de Singapura, pois o local é usado para vários outros eventos entre as corridas e é provável que haja sujeira para remover a cada ano", concluiu.

