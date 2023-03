Horner: "Às vezes a F1 é como as Kardashians sobre rodas"

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 tem experimentado um grande crescimento de fãs globalmente, principalmente nos Estados Unidos, nos últimos anos e boa parte da responsabilidade é da série Drive to Survive, que recentemente estreou sua quinta temporada na Netflix.

Horner destacou como a série trouxe uma nova base de fãs para o esporte e traçou como a Red Bull se aproveitou disso por meio dos parceiros que assinou nos últimos anos.

"Vimos um crescimento tremendo e acho que o fenômeno Drive to Survive apresentou a Fórmula 1 a um novo público, um público mais jovem e principalmente americano. Dos 25 novos parceiros que apresentamos nos últimos três anos, vinte e um delas estão sediadas nos Estados Unidos e três estão na Fortune 500", disse Horner em entrevista à Bloomberg.

O chefe da equipe de Milton Keynes destacou que a série documental conseguiu explicar os bastidores da F1 para quem não a conhecia, embora também tenha brincado sobre algumas das coisas que são exibidas.

"A Fórmula 1 está pegando fogo agora. Drive to Survive fez um ótimo trabalho explicando o esporte e trazendo uma nova base de fãs jovens e também uma base de fãs femininas. Alguns dos personagens e a competição por trás das câmeras às vezes são como as Kardashians sobre rodas", disse ele.

