Depois de um GP de Portugal ruim, terminando fora da zona de pontos, a situação de Alex Albon na Red Bull pode ter se complicado de vez, com o tailandês podendo perder sua vaga para a temporada 2021 da Fórmula 1 para nomes como Nico Hulkeneberg e Sergio Pérez. Mas uma coisa Christian Horner garante: ele segue na equipe até o fim da temporada.

Horner insiste que não há um plano para substituir o piloto nas corridas finais da temporada, apesar de ser uma boa oportunidade para que o potencial substituto ganhe quilometragem caso a Red Bull opte por uma mudança.

O chefe da equipe afirmou durante o GP de Portugal que Albon não mostrou sinais de progresso em comparação ao companheiro Max Verstappen, dando a entender que o prazo final para bater o martelo sobre o futuro do tailandês poder ser o GP da Emilia Romagna, em Ímola.

Horner também confirmou que, caso a equipe decida substituí-lo, a Red Bull olharia para fora de sua Academia para o substituto, com Hulkenberg e Pérez como os principais candidatos.

"A realidade é que não temos muitas corridas mais na temporada. E está chegando naquele momento que você começa a pensar no próximo ano, obviamente, então nas próximas semanas vamos ter que tomar uma decisão".

"Acho que temos que considerar todas as opções, e não estaríamos fazendo nosso trabalho se não olhássemos a situação dentro da F1. Há obviamente pilotos com experiência significativa e habilidade, que, por uma situação incomum, podem estar disponíveis".

Porém, quando perguntado pelo Motorsport.com se uma decisão antes do fim da temporada abriria a chance de trazer o novo piloto para as últimas corridas do ano, como Hulkenberg, que está sem vaga, Horner descartou a opção.

"Estamos comprometidos com Alex para este ano", disse. "Como eu disse, todos na equipe querem que ele dê o melhor para garantir a vaga para 2021. Ele é um ótimo cara. Acreditamos que ele tem talento".

"Ele está ainda em seu segundo ano na F1. E é muito difícil. Mentalmente difícil. Não é fácil correr contra Max. E anteriormente ele provou que pode dar a volta por cima, e espero que ele faça isso em Ímola no próximo final de semana após um GP difícil".

Hulkenberg e Pérez estão falando com outras equipes, com o mexicano ligado à uma vaga na Williams. Porém, Horner não está preocupado com a chance de perder os dois para alguma das rivais.

"Bem, acho que é óbvio considerar que qualquer piloto colocaria a Red Bull como prioridade em comparação às demais. Então eu acredito que eles devem esperar para ver essa situação se desenvolver".

