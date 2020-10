O consultor da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko disse que Nico Hulkenberg pode ser uma opção para a equipe em 2021, após revelar que chegou a falar com alemão sobre correr em Nurburgring devido a um teste inconclusivo de Alex Albon.

No final, o tailandês testou negativo na segunda vez, e, coincidentemente, Hulkenberg foi chamado para substituir Lance Stroll na Racing Point.

Falando ao canal alemão Sport1, Marko disse: "Já estávamos falando com Hulkenberg na sexta porque Albon, como outros, teve um resultado inconclusivo. Poderia ter sido positivo. Logo após aterrissar, eu liguei para Hulkenberg, porque nosso caso suspeito era Albon. Mas graças a Deus ele testou negativo depois".

A revelação vem em meio a especulações sobre o futuro de Albon na Red Bull, após uma participação decepcionante no GP de Eifel. Sua tarde começou com uma grande travada na primeira volta que comprometeu seus pneus. Depois, ele foi punido por um toque em Daniil Kvyat, antes de abandonar com um furo no radiador.

Porém, a Red Bull tem uma visão mais relaxada sobre o futuro de Albon, acreditando que ele tem potencial para chegar próximo de Verstappen. Marko admite que o tailandês tem que dar o seu melhor e que, caso necessário, Hulkenberg e Sergio Pérez são opções.

"Quando falamos de nomes que estão disponíveis no mercado, temos Hulkenberg e temos Pérez. A questão é o quão distante eles andariam de Max. Temos comparações com Ricciardo e podemos tirar conclusões sobre os pilotos. Não acho que ninguém chegaria abaixo de três décimos".

"Em bons dias, Albon consegue chegar próximo de Max. Albon é jovem, mas estamos cientes que, caso ele não aguente a pressão, não podemos sobreviver ao campeonato com apenas um piloto. É impossível ser campeão com apenas um carro pontuando. Mas ainda não chegamos lá".

"A performance dele em Nurburgring foi satisfatória. Essa é a situação".

Enquanto a Red Bull tem sido contra pegar pilotos de fora de sua Academia nos últimos anos, Marko disse que a situação atual é diferente. Enquanto Yuki Tsunoda impressiona na F2, Marko acredita que é muito cedo para colocá-lo direto na Red Bull, e que ele ficaria melhor na AlphaTauri.

"Até agora, sempre pegamos pilotos de nossa Academia. Mas não há ninguém no momento. Temos um piloto japonês que é rápido, mas está em seu primeiro ano ainda. E colocá-lo direto em uma equipe de ponta, corremos o risco de queimá-lo. E não vamos fazer isso".

"Então teríamos que fazer como as outras equipes: contar com pilotos conhecidos".

Nico Hulkenberg, Racing Point celebrates in Parc Ferme with Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Renault F1 Photo by: FIA Pool

Marko disse que a Red Bull quer fechar sua dupla até o GP da Turquia em novembro e que tudo depende de Albon.

"Estamos claros sobre três das vagas", disse Marko, referindo-se à possibilidade de Tsunoda ir para a AlphaTauri ao lado de Pierre Gasly. "Queremos fechar o quarto no máximo em Istambul".

Perguntado sobre quais fatores fariam a decisão final, Marko disse: "Primeiramente, a performance de Albon. Desde que ele vá bem, não teremos um cockpit disponível".

Marko rasgou elogios à performance de Hulkenberg no GP de Eifel, quando o alemão terminou em oitavo após largar em 20º, sendo que ele não havia andado com o carro antes da classificação.

"A pior coisa que pode acontecer com um piloto é cair de paraquedas na classificação. Você tem que levar em conta que ele já conhecia a Racing Point pelas corridas anteriores, mas certamente não foi uma situação fácil".

"Ele foi melhorando ao longo da prova, não errou e levou o carro até um ótimo oitavo lugar. Nós acompanhamos os tempos. Em momentos, Gasly e Kvyat estavam próximos dele. E aí eu vi que ele começou a chegar próximo dos tempos de Pérez. Parabéns. Uma performance excelente".

Marko revelou ainda que a Red Bull tem um contato regular com o alemão há alguns meses, mas não para uma vaga ainda".

"Nós falamos com Hulkenberg, por exemplo, para ser comentarista das transmissões da ServusTV. Afinal, teremos os direitos de transmissão na Áustria para o próximo ano, alternando com a ORF".

