Horner sugere que F1 "olhe" para caos do tráfego do Q1

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que a Fórmula 1 "deve olhar" para o caos de tráfego que aconteceu durante a primeira parte do treino classificatório para a corrida sprint em Monza.

A dupla da Mercedes assumiu os melhores tempos no Q1 nesta sexta-feira na Itália, primeiro com Valtteri Bottas e depois com Lewis Hamilton, que fez 1min20s543.

Esse trecho foi marcado pela confusão entre os pilotos que estavam à espera de outro rival para conseguir ter o vácuo. Max Verstappen e Pierre Gasly reclamaram via rádio. Nikita Mazepin teve ações anotadas pelos comissários, que vão definir se punem o russo ou não após o treino.

Em entrevista após o treino classificatório, Horner disse que a sessão "precisa ser segura" e sugere que a F1 dê "uma boa olhada" para o caos do Q1.

"Bem, o vácuo é muito valioso aqui, então se você correr um pouco fora de sincronia, acho que Max foi pego na primeira corrida por estar fora de sincronia e há um monte de carros em todo o lugar e a velocidade é muito grande aqui", disse o dirigente britânico.

"É muito difícil, a menos que você mande um por um para a classificação individual. É tudo parte de tentar obter um pouco de posição na pista, mas precisa ser seguro e, claro, o pit lane está ficando um pouco louco também."

"Mas, felizmente, não houve incidentes hoje, mas é algo que definitivamente devemos dar uma boa olhada", concluiu.

