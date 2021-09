Pierre Gasly segue sem entender porque está "desvalorizado" na Red Bull. O piloto, desde que foi rebaixado para a AlphaTauri, apresenta boas performances, que já incluíram pódio e até vitória, e é um dos nomes mais elogiados do atual grid da Fórmula 1. No entanto, a escuderia não deu qualquer sinal de que lhe dará outra chance e já renovou com Sergio Pérez.

O mexicano, apesar de um bom começo, é contestado pelos seus últimos resultados e se classificou em 9º na qualificação em Monza que definiu o grid de largada da corrida sprint do GP da Itália, enquanto o francês cravou a sexta colocação, três acima.

"Faço a melhor temporada juntando Toro Rosso e AlphaTauri de qualquer piloto desde que elas começaram na F1, e não estou sendo recompensado", disse Gasly. "Então, é verdade que é triste e um pouco frustrante por um lado, mas por outro é assim que é, são coisas que estão fora do meu controle. Infelizmente, não depende de mim. A Red Bull prefere continuar com Sergio."

"Há coisas que você não entende, como quando vê performances como no último fim de semana em Zandvoort, onde ele (Pérez) foi eliminado no Q1 e terminou em oitavo, uma volta atrás de seu companheiro de equipe", referiu-se o piloto ao GP da Holanda.

"Eu só posso me concentrar no que acontece e continuar a dar o meu melhor pela equipe e por mim, e tenho certeza de que vai render no futuro com um oportunidade em uma escuderia de ponta", concluiu.

