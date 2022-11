Carregar reprodutor de áudio

Já pensou se Sebastian Vettel estivesse escolhido a Mercedes no lugar da Ferrari após seus anos na Red Bull na Fórmula 1? O alemão chegou a cogitar essa possível ida à equipe alemã, mas a 'vontade' nunca foi realmente para frente.

Em 2009, Vettel foi promovido como titular da equipe de Milton Keynes, após um ano completo na 'irmã' Toro Rosso, e por lá, conquistou dois campeonatos mundiais deixando o time comandado por Christian Horner em 2014 rumo a escuderia mais tradicional da Fórmula 1: a Ferrari.

Mesmo sendo o segundo alemão mais bem-sucedido da categoria, Vettel nunca teve a oportunidade de correr pela equipe alemã do grid, a Mercedes. Mas a ideia foi ponderada.

"Falei com Niki [Lauda] no meio do período da Ferrari, sobre ingressar na Mercedes", revelou no podcast oficial da Fórmula 1, o Beyond the grid. “Lewis era o número um deles, então não tenho certeza se eles gostariam de ter nós dois na equipe. Eu também não tinha muito interesse naquela época, porque estava muito comprometido com a Ferrari, esse era o meu sonho: fazer essa coisa funcionar. Então falamos um com o outro sobre o assunto, mas não foi algo realmente sério."

“Meu foco era vencer com a Ferrari. Eu não queria mudar de equipe e vencer com a Mercedes, se é que você me entende. Além de vencer, o que eu realmente amo, era vencer com a Ferrari. Esse foi um grande objetivo”.

Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, ao longo dos anos, se tornaram grandes rivais dentro da pista. Contudo, os dois campeões também desenvolveram uma amizade que floresceu temporada após temporada, com Hamilton considerando o alemão um dos seus verdadeiros amigos dentro da categoria. Dividir garagem com o rival - e amigo, no entanto, teria sido interessante na visão de Vettel.

Max Verstappen, Red Bull Racing, fist bumps with Sebastian Vettel, Ferrari Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Acho que teria sido um grande desafio e eu acho que teria gostado disso, mas simplesmente não era para ser. Simplesmente não aconteceu, então tudo bem, mas acho que teria gostado de correr com Lewis, nós nos damos muito bem."

Depois de deixar a Ferrari e assinar com a Aston Martin por duas temporadas, Sebastian Vettel anunciou durante as férias de verão de 2022 que iria se aposentar após Abu Dhabi, a última corrida do calendário, mas alguns grandes nomes não acreditam que o piloto vai conseguir se manter afastado da Fórmula 1 de vez - e por muito tempo.

Lewis Hamilton e Fernando Alonso, experiente na arte de ir e voltar da categoria, defendem que a despedida do alemão foi apenas um 'até logo', os dois creem que em alguns anos o tetracampeão irá retornar, mesmo que não seja necessariamente em um cockpit.

Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o agora ex-piloto declarou que um futuro retorno não é um pensamento absurdo, não é algo imediato, mas que poderá, sim, ser considerado por ele daqui alguns anos.

“Todos me dizem que, depois de três meses, vou querer voltar. E em dois anos, talvez, esteja de volta como piloto. Ou em uma equipe. [Agora] só aproveitarei minha família e minha vida com eles. Vamos ver”, acrescentou.

PÓDIO: Verstappen vence e LECLERC SEGURA PÉREZ pra ser vice-campeão em Abu Dhabi! VETTEL pontua

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo