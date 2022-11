Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes encerrou uma temporada 2022 desafiadora na Fórmula 1, sofrendo para se colocar no mesmo nível de Red Bull e Ferrari. E enquanto o W13 pode ter terminado o campeonato em uma posição bem melhor do que começou, a equipe alemã admite que, mesmo assim, ainda não entende todas as "peculiaridades" que tornaram o modelo um carro tão complicado.

O W13 sofreu bastante com o porpoising no começo do ano e, apesar de bons progressos ao longo do ano, ainda terminou a temporada com um déficit de performance em relação ao pelotão da frente. E enquanto a equipe disse que o ano trouxe lições valiosas para melhor compreender o novo regulamento e o efeito solo, não esconde os erros cometidos em 2022.

Questionado se a equipe tem uma compreensão total do carro, com o W14 abolindo todas as suas fraquezas, James Vowles, estrategista-chefe da Mercedes, disse: "Não não acho que agora, e mesmo durante as férias, será possível dizer que sabemos tudo sobre o W13".

"Tivemos altos muito altos e baixos bem baixos, e isso é parte do que quero dizer quando falo que há itens que acreditamos entender e outros que ainda não foram realmente explicados. Mas se você olhar adiante, a diferença para a frente, especialmente em ritmo de corrida, tivemos grandes progressos, e você só consegue isso se entender seus problemas e trabalhar como equipe".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A Mercedes já indicou que deve mudar o conceito do carro para o próximo ano. Ao que tudo indica, o W13 sofreu muito porque seu pico de performance demanda que o assoalho seja colocado o mais próximo do chão possível, o que cria porpoising e quicadas piores.

A mudança de abordagem pode pagar dividendos, mas a Mercedes ainda lembra da grande diferença de performance entre eles e a Red Bull em Abu Dhabi.

"A confiança que temos é que agora temos nossas ferramentas, o túnel de vento, de desenvolvimento e de performance na organização produzindo performance, e com mais liberação que nossos competidores, o que nos permite avançar mais em relação a eles".

"Mas ainda há uma diferença, e Abu Dhabi mostrou isso. Isso precisa ser resolvido nas férias. Acho que temos um bom sistema em jogo para isso. O desenvolvimento que vocês viram ao longo do ano continuará e acredito que estaremos em uma posição forte no próximo ano".

PÓDIO: Verstappen vence e LECLERC SEGURA PÉREZ pra ser vice-campeão em Abu Dhabi! VETTEL pontua

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo