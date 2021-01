O promotor do GP da Emilia Romagna em Ímola, Andrea Corsini, espera que o GP de 2021, marcado para no abril, possa ser realizado com público nas arquibancadas, mas tudo vai depender da evolução da vacinação e da pandemia de Covid-19.

Imola tinha planejado receber 13 mil torcedores para seu retorno à Fórmula 1 em 2020. No entanto, a segunda onda de infecções impediu o GP da Emilia Romagna de realizar seu desejo, embora mantenha a esperança viva para 2021.

"Não pudemos ter fãs em nossa corrida de 2020 em novembro, mas a esperança é que em abril possamos ter algum público. Esperamos que muitas pessoas sejam vacinadas até abril e, também, a primeira corrida no Bahrein nos ajudará a ter uma ideia," reconheceu Corsini em entrevista ao jornal italiano Gazzetta Motori.

A corrida italiana substitui o GP da China e o GP da Emilia Romagna tem sido o preferido da Liberty Media, à frente dos GPs de Portugal e da Turquia.

“A organização do calendário é uma questão da Liberty Media, e eles nos fizeram perceber desde o primeiro momento que os candidatos eram Portimão e nós. A Turquia também estava disponível. Deixámos clara a nossa disponibilidade”, acrescentou.

Por fim, Corsini garante que continuará negociando com a Liberty Media para permanecer no calendário no futuro.

"A Liberty Media deixou a porta aberta para nós e vamos conversar se ficamos permanentemente ou não no futuro", concluiu.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

ALPINE revela imagens de PINTURA de carro da F1 e LECLERC testa positivo para COVID-19