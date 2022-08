Internet vai à loucura com P1 de Latifi no TL3 na Hungira; veja reações

Carregar reprodutor de áudio

Que a chuva bagunça a ordem natural do grid, disso os fãs de corridas automobilísticas já sabem. Mas, às vezes essa condição climática acaba gerando resultados que deixam até os mais céticos impressionados. Se o fã de Fórmula 1 ouvisse que Nicholas Latifi, que sequer pontuou nessa temporada, da Williams, que costuma ter os carros no fundo do grid, iria liderar um treino livre nesse ano, dificilmente acreditaria.

Mas aconteceu! Nicholas Latifi superou Charles Leclerc, segundo colocado, em 0,6 segundos no terceiro treino livre do Grande Prêmio da Hungria. Veja algumas reações na internet a esse feito, no mínimo impressionante, do canadense da Williams.

Se você se espantou, fique tranquilo! A Williams também!

Nos últimos anos já vimos alguns sanduíches, mas esse "sabor" é um tanto quanto inusitado

Já teve fã até anunciando o fim dos tempos

Os fãs após o fim do treino livre 3:

Teve gente pedindo até alteração nas regras

Também teve fã usando esse feito como motivação

